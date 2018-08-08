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08 Ağustos 2018 20:01

Başkan Bahçavan Dursunbeyli Dernekleri Ziyaret Etti

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Bursa, Karacabey ve Bandırma’da Dursunbeyli dernekleri ziyaret ederek hem ilçedeki hizmetler ile ilgili bilgi verdi hem de 24 Ağustos’ta gerçekleşecek olan Büyük Dursunbeyliler Buluşmasına hemşehrilerini davet etti.

Başkan Bahçavan Dursunbeyli Dernekleri Ziyaret Etti

08 Ağustos 2018 20:01


Dursunbey dışında yaşayan Dursunbeylilerin kurdukları dernekleri ziyaret eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Bursa, Karacabey ve Bandırma’da hemşehrileri ile bir araya geldi. Dernek Başkanları ile birlikte katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ilçede gerçekleşen yatırımlar, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgilendirme yaptı. 24 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan Büyük Dursunbeyliler Buluşması programına da hemşehrilerini davet eden Başkan Bahçavan, festival için otobüsler kaldırcakları bilgisini de verdi.


Dernek mensuplarının coşku ile karşıladığı Başkan Bahçavan’a Belediye Meclis üyeleri Yusuf Turhan ve Ahmet Savran’da eşlik etti. Gece geç saatlere dek süren ziyaretler kapsamında Erdek’te girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ömer Çoban isimli şahsın ailesini de ziyaret eden Başkan Bahçavan acılı aileye taziye dileklerini iletti.




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