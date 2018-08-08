Başkan Bahçavan Dursunbeyli Dernekleri Ziyaret Etti

Dursunbey dışında yaşayan Dursunbeylilerin kurdukları dernekleri ziyaret eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Bursa, Karacabey ve Bandırma’da hemşehrileri ile bir araya geldi. Dernek Başkanları ile birlikte katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ilçede gerçekleşen yatırımlar, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgilendirme yaptı. 24 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan Büyük Dursunbeyliler Buluşması programına da hemşehrilerini davet eden Başkan Bahçavan, festival için otobüsler kaldırcakları bilgisini de verdi.

Dernek mensuplarının coşku ile karşıladığı Başkan Bahçavan’a Belediye Meclis üyeleri Yusuf Turhan ve Ahmet Savran’da eşlik etti. Gece geç saatlere dek süren ziyaretler kapsamında Erdek’te girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ömer Çoban isimli şahsın ailesini de ziyaret eden Başkan Bahçavan acılı aileye taziye dileklerini iletti.