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16 Ağustos 2018 15:17

Başkan Bahçavan Kurban Bayramını Kutladı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, tüm İslam aleminin ve hemşehrilerinin Kurban Bayramını kutladı.

Başkan Bahçavan Kurban Bayramını Kutladı

16 Ağustos 2018 15:17


Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan “Bayramlar, insanların kardeşçe kucaklaştıkları, insanların birbirlerine olan sevgi ve saygılarının perçinlendiği günlerdir. Ülkemizde ve bölgesinde yaşanan gelişmeler, her zamankinden daha çok kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Kurban Bayramının barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Tüm halkımızın ve İslam Aleminin Mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Sevgi dolu, sağlıklı, başarılı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum. Bayramın, kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgemize huzur ve barış getirmesi umuduyla saygılarımı sunuyorum" dedi.


Öte yandan Dursunbey’de resmi bayramlaşmanın bayramın ikinci günü saat 11.00 ile 13.00 arasında Belediye önünde yapılacağı bildirildi.




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