Başkan Bahçavan oyunu kullandı

Oyunu, Sadullah Özer Ortaokulu’nda bulunan 1058 no’lu sandıkta oy kullanan Başkan Bahçavan, bugün tarihi bir gün yaşandığına dikkat çekti.

25 Haziran’dan itinbaren Türkiye’nin yepyeni bir sürecin içine gireceğini hatırlatan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan;"Bizlerde her vatandaşımız gibi kutsal görevimizi yerine getirdik ve oyumuzu kullandık. İnşallah 25 Hazirandan itibaren Ülkenmiz yepyeni bir sürecin içine girecek. Daha önce vatandaşlarımızn oylamış olduğu bu sistem inşallah Ülkemiz için hayırlı olur. Çıkacak sonucun hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum" dedi.

Oy kullanama işleminin ardından seçim görevlilerine teşekkür eden Başkan Bahçavan, vatandaşlarla da sohbet etti.