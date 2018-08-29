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29 Ağustos 2018 15:44

Başkan Bahçavan Zafer Bayramını Kutladı

Balıkesir’in Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Bahçavan Zafer Bayramını Kutladı

29 Ağustos 2018 15:44


30 Ağustos zaferinin milletimizin şanlı tarihinin en güzel örneklerinden birisi olduğunu belirten Başkan Bahçavan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk milletinin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan Zafer Bayramımızın 96. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz. 30 Ağustos Zaferi; kahraman Mehmetçiklerimizin vatan sevgisinin büyüklüğünü dünyaya kabul ettirdiği ve milletimiz için umutsuzluğun sona erdiği, özlemlerin düş olmaktan çıktığı bir tarih olmuştur. Bu zafer; Türk milletini yok etmeye çalışan düşmana büyük bir ders olarak tarihe geçmiştir. Bu anlamlı günde Türk dünyasının bu şanlı gününü kutlarım" dedi.




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