Spor Toto 1.Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok Kulübü Başkanı Mustafa Bahçeci ve yönetim kurulu üyeleri basın mensupları ile tesislerde bir araya gelerek, Balıkesirspor Baltok’un son durumu hakkında bilgi verdi. Balıkesirspor kulübü tesislerinde, toplantı salonunda yapılan toplantıya basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Kulüp Başkanı Mustafa Bahçeci "Balıkesirspor’un 7 Mayıs’ta yapılan kongresinde Balıkesirspor’un başkanı olarak yönetimimizle birlikte bir görev üstlendik. Balıkesirspor’un kıymetli delegeleri bize oy verdiler. Biz bu aldığımız görevin getirdiği sorumluluklar doğrultusunda o günden itibaren Balıkesirspor ile ilgili gönlümüzden geçen hususlarla ilgili çalışmaları hızla başlattık. İnşallah görev yaptığımız bu iki yıllık süre içerisinde hep birlikte bir yol arkadaşlığı yapacağız. Ben dahil 21 yönetim kurulu üyesi ve yedekleriyle birlikte 60 kişilik bir yönetici heyetiyiz. En büyük hayalim Balıkesirspor’da efsane bir başkan olmak ve yıllarca hizmet vermek" şeklinde konuştu.

"Balıkesirspor’u 35 milyon lira borç ile devir aldık"

Balıkesirspor Baltok Kulübü Başkanı Bahçeci, "Görev aldığımız gün olan 8 Mayıs’ta kulübümüzün 35 milyon TL borcu, bunun yanı sıra transfer yasağı olan, futbolcuları, yönetimi ve taraftarı moralsiz, bir kriz süreci vardı. Bu koltuğa oturduktan sonra işimin kolay olmadığını biliyordum. Ama Allah’ın izniyle yönetimimiz, basın mensupları, taraftarlarımız, kamuoyu ve tüm tarafların desteğiyle biz bu gemiyi çok iyi yüzdüreceğiz inşallah. Ben çok ümitliyim. Bu borçlardan 6 milyon lirasını alacaklılara ödedik" açıklamasını yaptı.

"Ahlaklı futbolcu kulüpte kalır"

Balıkesirspor kulübüne transfer yasağı geldiğini belirten Başkan Bahçeci, "Transfer yasağımız olduğundan mevcut topçuları elimizde tutmamız lazımdı. Sözleşmesi bitenler, bitmeyenler ve bitmeyip parasını alamayanlar vardı. Sıkıntı olmaması için adaletli bir şekilde hızla borcumuzu ödedik. Alacağı olan futbolcuların sorunlarını hallettik ve gönüllerini aldık. 7 tane sözleşmesi bitmiş futbolcumuz vardı. Altı tanesiyle sözleşmemizi yeniledik. Burak Çalık ile de karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Balıkesirspor kulübünde Süper Lig’de oynadığı zamandan beri bazı sıkıntılar var. Futbolcularımız o zamandan beridir ümitlerini kesmişti. Kongre sonrası takımda bulunan oyuncularımızla bir toplantı yaptık ve alacakları olan futbolculara ödemelerini yaptık. Bu görüşmelerden sonra futbolcular bizim heyetimizden hoşnut olduklarını ve bu yolda bizimle devam edeceklerini belirttiler. Benim futbolculardan beklentim huzur. Bunu da kendileri ile bire bir görüştüm. Ben kolej havası istiyorum dedim. Sizlerden şunu istiyoruz. Sizin para sorununuz olmayacak. Sizden bir şey istiyoruz ahlaklı olacaksınız. Çünkü siz Balıkesir’i temsil ediyorsunuz. Ahlaklı futbolcu kulüpte kalır. Ahlaksız futbolcu kulübün kapısından giremez" değerlendirmesini yaptı.

"Balıkesirspor’a 153 dönüm yer kazandırdık”

Başkan Bahçeci, Balıkesirspor’a yeni tesis yeri için bugün protokol imzaladıklarını belirterek, "Bu sabah yeni yapacağımız tesislerin bulunduğu bölge ile ilgili devlet ile protokolü imzasını attım. Önümüzdeki sene bu vakitlerde tesislerin işini bitireceğiz. Tesislerin yeri TOKİ konutlarının arkasında ve Değirmen Boğazı’na doğru bir alanda olacak. 153 dönümlük bir yer. 60 dönümü işimizi görecek ancak elli yıl sonrasını düşünerek alanı büyük tuttuk. Bu alana yapacağımız tesisleri 1 yıl içinde bitirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kulübün kuvvetli ve sürekli gelirinin olmasını istiyorum"

Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Bahçeci, hayalinin Avrupa oynayan bir Balıkesirspor olduğunu belirterek, "Benim bir hayalim var. Avrupa kupalarında oynayan bir Balıkesirspor. Stadyumu ve yedi yıldızlı tesisleriyle, başarılı altyapısıyla bir kulüp hayal ediyorum. Bu hayali birlikte gerçekleştireceğiz. Bize inananları mahcup etmeyeceğiz. Sloganım, ’Her şey Balıkesir için, her şey Balıkesirspor için’ benim hayalim de bu. Balıkesirspor kulübü olarak mali, idari, hukuki, altyapı, personel ve sportif kriterlerini yerine getiremediğimiz UEFA lisansı için 3 futbolcuya olan borçlarımızı ödediğimiz için federasyona başvuru yaparak, UEFA lisansını alacağız" diye konuştu.