Başkan Cankul, Kepsut'da yapılan çalışmaları değerlendi

Kepsut Meslek Yüksek Okulu, Kepsut Barajı gibi ciddi projeleri bir bir hayata geçiren Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul İlçeye kazandırılacak yeni projelerin müjdesini verdi. Cankul, "Vefalı yurt Kepsut'a 2009 yılından bu yana yaptığımız hizmetler, artarak devam ediyor. Şu an ilçemizin her mahallesinde bir çalışma bir hizmet ordusu ilçemizi ihya için çalışıyor. İlçemiz Yenice Mahalle Düzgünyol Caddesinde asfaltlama çalışmaları devam ederken, doğalgaz çalışmaları aralıksız sürmekte. Cuma günü itibari ile Beyköy-Yoğunoluk Mahallelerimiz arasındaki yolun asfaltlanmasına başlanacak” dedi.

Kepsut Belediye Başkanı Cankul,sözlerini şöyle sonlandırdı: “Cuma günü başlayacağımız Sedde boyu yaşam alanı projemizle birlikte ilçemize yakışan modern ve Balıkesir'e örnek bir projeye kavuşurken Sedde Boyu yaşam Alanı içinde yapılacak olan Kapalı Halı Saha ile ilçemiz sporseverlerin başka yerlere gitmeden ilçemizde rahatca aktivitelerini yapabilecekleri modern bir tesisi kazandıracağız”