Başkan Cankul, TBMM’de

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve Ak Parti Kepsut ilçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte TBMM’ini ziyaret ettiler.

Yeni dönemde seçilen Balıkesir Milletvekilleri ve eski dönem bakanları ziyaret eden Başkan Cankul ve Başkan Yılmaz Ak Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir’i ziyaret ederek, görevlerinde başarılar dilediler. Başkan Cankul ve yanındaki heyet eski bakanlardan Prof.Dr Veysel Eroğlu’nu ziyaret ederek, Balıkesir ve Kepsut’a yaptığı yatırım ve hizmetler için teşekkür etti.