Başkan Demiraslan: “Ankara’da Balıkesir rüzgarı esecek”

Olağan Büyük Kongresi’ne tüm teşkilat üyeleri ile katılacaklarını ifade ederek “Ankara’da ki kongrede hem salon içerisinde hemde salon dışında Balıkesir rüzgarı esecek” dedi.

Olağan Büyük Kongresi ile ilgili bilgiler verdi. 16 Nisan 2017 halk oylaması sonrası milletin onayı, 24 Haziran seçimleri ile teyidini alan ve hayata geçen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte, Türkiye’de yeni bir dönem başladığını belirten Başkan Demiraslan “Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu, "yuvam, sevdam, aşkım’ dediği partisine geri dönmüştür. 6. Olağan Büyük Kongre ile partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye’ye hizmet etmeye ahdetmiş, bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki, bu kutlu davanın neferleri olarak bizler, siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim, bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan, hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da, bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir”dedi.

Büyük ve Güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur

AK Parti Balıkesir il teşkilatı olarak 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Kapalı Spor Salonu’nda olacaklarını ifade eden Başkan Demiraslan “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye’yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz Milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, Milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve Güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur. Kongremizin tüm AK Parti ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz”şeklinde konuştu.