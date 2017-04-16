Başkan Demiraslan oyunu kullandı

Hasan Demiraslan, 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oyunu kullandı.

16 Nisan referandum öncesi yoğun bir mesai harcayan ve Balıkesir’de gezmedik mahalle ve köy bırakmayan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, vatandaşlık görevini yerine getirerek 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oyunu kullandı. Referandum sonucunun ülke için hayırlı olmasını dileyen Demiraslan, "Vatandaşlarımız tercihini doğru yapacaktır. Herkes özgür iradesiyle oyunu kullanacak ve inşallah ülkemiz vesayet altından kurtulmuş olacak" dedi.