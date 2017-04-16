Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 15:36

Başkan Demiraslan oyunu kullandı

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av.

Başkan Demiraslan oyunu kullandı

16 Nisan 2017 15:36

Hasan Demiraslan, 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oyunu kullandı.


16 Nisan referandum öncesi yoğun bir mesai harcayan ve Balıkesir’de gezmedik mahalle ve köy bırakmayan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, vatandaşlık görevini yerine getirerek 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oyunu kullandı. Referandum sonucunun ülke için hayırlı olmasını dileyen Demiraslan, "Vatandaşlarımız tercihini doğru yapacaktır. Herkes özgür iradesiyle oyunu kullanacak ve inşallah ülkemiz vesayet altından kurtulmuş olacak" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    24°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:34
  • Güneş :06:21
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:03
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!