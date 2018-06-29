Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Deniz kıyısında yer alan kentimizde yaşayan çocuklarımız zaten denizin öneminin farkında. Bu kamp sayesinde edinecekleri bilgiler de, deniz kirliliği ile mücadele eden, yaşadığı kenti seven ve koruyan bireyler olmalarına katkı verecektir” dedi.

TURMEPA Masmavi Deniz Eğitim Kampı, bu yıl 2 - 6 Temmuz tarihleri arasında ‘Çocuklar Denizi Eğlenerek Öğreniyor’ sloganıyla Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde, Ayvalık’ta gerçekleşecek. Masmavi Deniz Eğitim Kampı ile çocuklara üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizler, kıyıları ve deniz canlılarını korumanın önemini ve aldığımız her iki nefesten birini denizlerin sağladığı anlatılacak. Besin zincirinde planktonların önemi, deniz habitatı ve biyolojik çeşitlilik konularında kampçılara eğitim vermenin yanı sıra çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratıp deniz sevgisi kazandırmak, denizin yaşayan bir sistem olduğunu ve ekosistemin önemini fark etmelerini sağlamak. Kamp sayesinde çocuklar karasal kaynaklı kirliliği ve alınması gereken önlemlerin öğretilmesi kampın amaçları arasında.

Çoğunlukla denizel konuların işleneceği kampta çocuklar, her gün kumsal ve denizle temas halinde olacak, tekneyle Ayvalık kıyılarını keşfedecek, kendi plankton kepçeleri ile yakaladıkları planktonları inceleme fırsatı bulacak, deniz ve doğa ile iç içe yaşamanın güzelliğinin farkına varacaklar. Her gün birbirinden farklı atölyelerle besin zincirini, kumsaldaki atıkların deniz canlıları ve insan yaşamına etkilerini ve deniz eko-sistemini öğrenirken aynı zamanda el becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Bunların yanı sıra çeşitli tanışma-kaynaşma oyunları ile birbirlerini tanırken, ekip ruhunu yakalama deneyimi kazanacaklar. Ayrıca kampçılar, kültür gezileri, atölye çalışmaları, yüzme-dalış organizasyonu ve kapanış gösterisi gibi etkinliklerle unutamayacakları bir kamp macerasını deneyimleyecek. Kumsal ve denizin keyfini son güne kadar yaşayacak olan çocuklar, deniz ekosistemine dair öğrendiklerini drama çalışmalarıyla sergileyerek farklı bir deneyim elde edecek. Kamp, Zeytin Çekirdekleri Orkestra ve korosunun sahne alacağı gösteri ve eğlence dolu kapanış gecesiyle sonra erecek.