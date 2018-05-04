Başkan Gençer “Kentimizin az parasıyla çok iş yapmaya çalışıyoruz”

Ayvalık Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Rahmi Gençer başkanlığında, Orhan Peker Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi. Meclis üyeleri, Ahmet Erkal, Muhittin Tüfekçi Aydın Derinova ve Arif Tünek mazeretleri nedeniyle katılamadığı toplantı, saygı duruşu ile başladı.

2017 Mali yılı kesin hesabının görüşülmesi toplantının ilk gündem maddesi oldu. 1 milyon 150 bin liralık ek bütçe ile 2017 yılı gelir kesin hesap cetveli 117 milyon 150 bin lira olarak açıklandı. 2017 Mali yılı kesin hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.

Her meclis toplantısında olduğu gibi yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Yaz mevsimine giriyoruz ama önce Ramazan ayını yaşayacağız. Ramazan ayı ülkemize huzur, barış ve mutluluk getirir diyoruz. Alınan kararla Türkiye’de 24 Haziran’da genel seçime gidiliyor. Haziran ayında yapılacak genel seçimde hayırlı olsun. İnşallah barış içinde bir seçim geçirir ülkemiz. Sonucu da ülkemize ve dünyaya hayırlı olur. Ayvalık doluluk oranları açısından iyi bir sezon geçirecek gibi görünüyor. Çünkü Nisan ve Mayıs aylarına iyi başladık. İnşallah böyle devam eder ve Ayvalık yazın yine cazibe merkezi olarak esnafımıza, turizmcimize ve vatandaşımıza gelir kaynağı olur” dedi.

Baharı karşılama olarak bilinen Teferiç Şenliğine herkesi davet eden Başkan Gençer, Doğa Festivalinin de başladığını hatırlattı ve böyle faaliyetlerin Ayvalık’ta olmasının önemli olduğunu söyledi

Altınova’da Maden arama konusunda duraklamadan sonra şirketin tekrar hamle yaptığını belirten Gençer, “Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Belediye Meclisi olarak bu duruma karşıyız. Sonuç olarak deniz içinde böyle bir maden aramasına karşıyız” dedi.

4 yıl önce başlattığımız Zeytin Çekirdekleri büyük bir gururla Ayvalık’ı ve Türkiye’yi temsil ettiler. Köylerden ve mahallelerden 47 çocuğumuzla birlikte 60 kişilik bir heyet Fransa Büyükelçiliğinin davetlisi olarak gittik. Muhteşem bir gösteri ve arasından resepsiyon oldu. Gurur duyduk çocuklarımızla. Büyükelçi bizi ağırladı. Oradaki Türklere büyük heyecan verdik. Konser sırasında Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili şarkıları söylerken inanın salonun hepsi ağlıyordu.

AK Parti, DSP ve bağımsız meclis üyelerinin imzasıyla sunulan ve Halil Gür tarafından okunan, Ayvalık’ın sorunlarını içeren ek gündem maddesi önerisine yanıt veren Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Akaryakıt İstasyonu, Paşa Limanı ve Taş Köşk’ün durumları biz göreve geldiğimizde durumları hiç hoş değildi. Geçen sene çok ciddi bakıma aldık ve halkın hizmetine sunduk. Eylül başında açtık buraları. Sezon sonuna denk geldiği için masrafları karşılaması zordu. Yapılan masrafların karşılığını şimdiden başlayan ciro artışlarından görmekteyiz. İstasyonumuz şu anda bölgenin en çok akaryakıt satan istasyonudur. Bunun sebebi modernleşmiş ve hizmeti daha iyi sunmasıdır. Bizim bağlı olduğumuz Petrol Ofisinin bölge anlamında en çok akaryakıt satan istasyonudur. Bu nedenle ilave bölümler yapılmıştır. Aynı mantıkla limanımızı yaptık. Masraf yapıldı ve her şey son sistem yapıldı. Bugün Ayvalık Gümrük Limanı Türkiye’ye gelenler ve içine girenler için gurur verici hale getirilmiştir. Bunları yine cebimizden para çıkmadan yapığımız sözleşmelerle halletmiş olduk. Yaklaşık 3 milyon masraf yapıldı Limana. Bunları Ayvalık’a kazandırdık.

“Asfalt konusu hepimizin kangreni oldu”

Asfalt konusu ise hakikaten hepimizin kangreni oldu. Geçen sene Haziran ayında yaptığımız ihale ile Küçükköy’deki sahile bağlanan arka yol hem de hastane yolu dedikleri yolun stabilize asfaltını aynı zamanda Kipa’nın karşı bölgesinde ve çeşitli yerlerde satıh asfaltı yapılması ile Altınova sahilinin tümünün, 30 sene yapılmayan asfaltının yapılması, Şirinkent’e İtfaiye önünden Arıtmaya kadar asfalt yapılması, Lale Adası üzerindeki asfaltın yenilerek kaldırımların da yapılmasını içeren ihaleyi yaptık ve 1 Ağustos itibariyle şirkete devrettik. Fakat şirket başka bir taşeron şirkete vermiş. Onunla uğraştık. Zamlardan dolayı Ayvalık’ı zarar ettirmemek adına biraz daha süre verdik. Çünkü ciddi anlamda asfalt fiyatları yükseltti. Baktık ki taşeron firmanın bunu yapmanın Ayvalık’ı zarar etmemek adına, ana firmaya döndük ve ceza yazdık”

“Asfalt Konusunda Sıkıntılar Oluşturan Şirkete, Ciddi Cezalar Yazdık”

“Altınova şehir merkezindeki yol konusunda uyarmamıza rağmen, ihalesi yapılmış, İller Bankasında karşılığı olan para olmasına rağmen şirket teminat mektubunu yaktı ve gitti. Biz de çok ciddi ceza yazdık. 10 gün önce yeni bir süreç başlattık. Tahmin ediyorum bu Cuma değil ondan sonraki Cuma’dan itibaren bütün yolların asfalt çalışmaları başlayacak. Yarın itibariyle Küçükköy arka yolunun satıh kaplama asfalt çalışması başlıyor. Altınova merkez sahil yolu ve diğer saydığım bölgelerin sıcak asfalt çalışması acilen başlıyor. Biz yaşanan olayın sebebini anlayamadık. Bunu siyasi olarak yorumlayanlar var. Yaşadığımız sıkıntıyı biz de biliyoruz. Şehrimizin az parası ile çok iş yapmaya çalışıyoruz. Asfalt sorununu maalesef yaşadık ama sezona girerken bunların hepsi bitecek. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Yüzde 50’ye yakın gelirimiz kesilirken gelirlerimiz nasıl arttırdığımız görülmektedir”

“Alacaklar konusunda, borcu olup ödeme niyeti ile gelenlere bir taksitlendirme yapıyoruz. Bir peşin ücret alıp icrasını kaldırıp diğer taksitleri bekliyoruz. Bu şekilde kaldırdığımız icralar oluyor. Borcu 100 bin olan kişiye 25-30’unu öde diyoruz. İcrayı kaldırıyoruz, ona bir nefes verdiriyor, diğer taksitleri aydan aya alıyoruz. Yaptığımız işlem budur. Çok uzun senelerdir birikmiş olan rakamları tahsil etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 40 senedir birikenleri icraya çıkaran idare de biz olduk. Şu anda 160’ın üzerinde mülkü ihaleye çıkaran da biz olduk. Kimse çıkarmadı. Gelirlerimizi arttırmış durumdayız. 2013’te devir aldığı yüzde 50’sine yakın gelirin gitmesine, kesilmesine rağmen bizim gelirlerimizi nasıl arttırdığımız görülmektedir. Bunların sebebi borçlarımızın arkasında alıcı olarak çalışmamız, aynı zamanda yeni gelir kaynakları yaratmamızdır.

“Her 100 kişiden 1’i belediyede çalışıyor”

Bizim en büyük sıkıntımız şu anda işçilerimize olan maaş borcumuzdur. Taşeron işçilerine 3 maaş, kadrolu işçi ve memurlarına birer buçuk maaş borçludur. Mayıs ayında bunları ödemek için çalışmalarımızı yapıyoruz. 740 personelimiz var. Ayvalık’taki nüfusu düşünürseniz 70 bin nüfus var. Her 100 kişiden biri belediyede çalışıyor. Bu büyük bir rakam. Üç belediyenin elindeki işçiler kadroya katıldı. 180 Kadrolu işçimiz var. En iyi sosyal haklara sahip Ayvalık Belediyesi. Çok ciddi rakamlar alıyorlar. İnsanca yaşayabilecekleri rakamlar alıyorlar. Rakamları söylemek istemiyorum ama verilen sosyal haklar maaşlar kadardır. Memurlarımıza da maaşlarının üçte biri oranında sosyal haklar veriyoruz. 180 kadrolu işçimiz var ve bölgenin en iyi ücret alan, sosyal haklarını alan personel Ayvalık belediyesi personeli. Şu anda onlara verilen sosyal haklar maaşları kadardır"

“50 senedir su alt yapısına çivi çakılmadığı için su patlaklarında Türkiye şampiyonuyuz”

Yolların onarımına da değinen Başkan Gençer, “Ağustos ayında BASKİ ile bir anlaşma yaptık ve dedik ki siz bunları yapamıyorsunuz biz yapalım. BASKİ ile anlaştık. Şu ana kadar 800’ün üzerinde yer kapattık ve binin üzerinde yapılması gereken yer var. Tabii 50 senedir su alt yapısına çivi çakılmadığı için Ayvalık’taki su patlakları Türkiye Şampiyonuyuz. Şimdi böyle bir pozisyonda elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Şehir merkezinde ve Cunda’da çalışıyoruz. Ekiplerimiz çok ciddi çalışıyor. Şu anda biz yağmur suyu drenajları, kanalizasyon ve su projesinin , Büyükşehir Belediyesinin mega su projesi çalışmasına ortak olarak başlıyoruz. Önümüzdeki hafta büyükşehirden gelecekler, Ayvalık kentsel sit alanı ve Cunda sorun yaşayan bölgeleri hem kanalizasyon planları hem de 50 senedir, 1978’den beri Rahmetli İzzet Aygüner’den beri alt yapısı yapılmayan çalışmalara ortak olarak bu projeleri kazandıracağız. Mağdur olan vatandaş oldu” diye konuştu.