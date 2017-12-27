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27 Aralık 2017 08:26

Başkan Gençer’den başarılı voleybolculara yılbaşı morali

Balıkesir’in Ayvalık ilçesini 2.

Başkan Gençer’den başarılı voleybolculara yılbaşı morali

27 Aralık 2017 08:26

Ligde başarıyla temsil eden Ayvalıkgücü Belediyespor’un Kız Voleybol takımını antrenman sırasında ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, genç sporculara yılbaşı armağanları dağıttı.


Kırmızı-beyazlı takımın antrenör Sedat Oğuz’un nezaretinde, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü bünyesindeki kapalı spor salonunda gerçekleştirdiği idmanı sırasında yaptığı ziyarette; başarılı voleybolcuların ligin puan cetvelinde yükseliş grafiği izlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Gençer, takımın lig sonunda play-off karşılaşmalarına katılarak 1. Lige çıkacağına inandığını vurguladı.


Tek tek bayan voleybolcularla sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, takımın başarısında çok büyük emekleri olan Antrenör Sedat Oğuz’u kutlarken, Kulübün Voleybol Sorumlusu Saki Bacan’a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.


Başkan Gençer, antrenmanı izlemeye gelen sporcuların aileleriyle de bir süre sohbet ettikten sonra kapalı spor salonundan ayrıldı.




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