Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 14:36

Başkan güne celeplerle başladı

Başkan güne celeplerle başladı

02 Ocak 2017 14:36

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Hayvan pazarını ziyaret ederek, güne celeplerle başladı. Celeplere simit-peynir ikramında bulunan Kafaoğlu, celeplerin kurban satışına ortak oldu.
Esnaf ve halkla sık sık bir araya gelen Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, bugün de hayvan pazarında celeplerle bir araya geldi. Celepler Odası Başkanı İsmail Balaban, Kafaoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız bu soğuk havada bizi düşünerek, simit-peynir alıp gelmesi bizleri memnun etti. Başkanımız 10 numara” dedi.
Başkan Zekai Kafaoğlu da 2017 yılının 2016 yılından daha hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
Ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğe daha çok ihtiyacının olduğunu hatırlatan Kafaoğlu, “Yılbaşı akşamı menfur terör saldırısı ile karşı karşıya kaldık. Türk milletine diz çöktüremeyecekler, başaramayacaklar, bölemeyecekler, parçalamayacaklar. Türk milleti bir ve beraber olduğu zaman neler yaptığı tarihte var. Eskiden devletlerarası savaş oluyordu, şimdi maalesef devletler maşa kullanıyorlar, terör örgütleri ile saldırıyorlar. 15 Temmuz’da da içeride saldırdılar. Asker kıyafeti içerisine girmiş vatan hainleri bu millete silah doğrulttular, meclisi bombaladılar, Cumhurbaşkanımızı öldürmeye kalktılar ancak yüce Türk milleti bunu engelledi. Çalışmaya devam edeceğiz, Türkiye güçlü bir devlettir. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. 2017 yılı bereketli geçsin” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
9
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    9°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç