24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala Dursunbey’de seçim çalışmalarına katılan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçimlerinde finale çok az bir zaman kaldığını söyleyen Başkan Hasan Avcı, son düzlüğe çıkıldığını hatırlattı. Dursunbey’e Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında geldiklerini söyleyen Başkan Avcı, Dursunbey’in her daim olduğu gibi kendilerini coşku ile karşıladığını söyledi. Dursunbey’in her daim dimdik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında olduğunu söyleyen Başkan Avcı bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Başkan Avcı; “24 Haziran’da seçim bittikten sonra sandıklardan Dünya âleme, Âlem-i cihana çok güçlü bir sesle, Türk milleti olarak mazlumların Lideri, Ümmeti Muhammed’in lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında yer aldığımızı hep beraber göstermek istiyoruz. Bu amaçla bugün kendi ilçem olan doğduğum, büyüdüğüm Dursunbey’de bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Dursunbey 16 yıldır mazlumlara umut olmuş Cumhurbaşkanımızı bir dakika, bir seçim bile yalnız bırakmadan arkasında durduğunu gösterdi. Yine aynı şekilde durmaya da devam ediyor. Bizde inşallah yerel idareciler olarak bunun karşılığını hem Dursunbey Belediye Başkanımız, hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Dursunbey için hizmet etmeye gayret ediyor. Bizde bir Dursunbeyli olarak Dursunbey konusunda üzerimize düşen ne varsa elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz” dedi.