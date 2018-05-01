Başkan Kafaoğlu 1 Mayıs’ta işçileri unutmadı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle köprülü kavşak inşaatında çalışan işçileri ziyaret etti. Çalışan işçilerle sohbet edip onlara baklava ikram eden Başkan Kafaoğlu işçilerle selfie çektirmeyi de ihmal etmedi. Köprülü Kavşak Projesi ile ilgili bilgiler veren Başkan Kafaoğlu “1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla alın teri döken işçi kardeşlerimizi ziyaret ettik. İşçi kardeşlerimiz Balıkesir halkının huzuru ve mutluluğu için bitmesi gereken Köprülü Kavşak inşaatında çalışıyorlar. Kardeşlerimizi çalışmalarından dolayı kutluyorum. Köprülü kavşak inşaatında 650 metre uzunluğunda üst geçit yapılacak. Adliye Kavşağı ve Şehir Hastanesine gidecek olan trafik nefes alacak. Işıksız rahat bir trafik sağlanacak. Önümüzdeki günlerde temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemiz için koyduğu 2023, 2053, 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyoruz, plakası 10 olan bir ilin Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Balıkesir’i Türkiye’deki iller arasında 10 numaralı bir il yapmak, gerek üretimde, gerekse istihdamda, gerekse ihracat rakamlarını yükselterek Balıkesir’i büyüyen ve parlayan il yapmayı hedefliyoruz” dedi.

İşçilerde Başkan Kafaoğlu’na teşekkür ederek ziyareten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.