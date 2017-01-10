Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 13:24

Başkan Kafaoğlu Anadolu’nun sesini Fas’ta duyurdu

Başkan Kafaoğlu Anadolu’nun sesini Fas’ta duyurdu

10 Ocak 2017 13:24

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Eko Kentler için Fas Belediyeler Birliği Başkanı ve Şafşafon Belediye Başkanı Muhammed El Süfyani’nin daveti üzerine Fas Üniversitesi ile Belediyeler Birliği’nin düzenlediği ikinci Belediyeler Birliği Konferansına katılmak için Fas’a gitti. Anadolu’yu temsilen Başkan Kafaoğlu Fas’ta belediyecilik alanında konuşma yaptı ve Altıeylül’ü anlattı.
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yurt dışında Türkiye’yi, Balıkesir’i ve Altıeylül’ü temsil etti. Anadolu’dan bir Belediye Başkanının Afrika Fas’ta belediyecilik alanında konuşma yapması gündeme damga vurdu. Kafaoğlu seminer için gittiği Afrika’nın batıya açılan kapısı Fas’ta temaslarda bulundu, ayrıca Kenitra Belediye Başkanı Aziz Rabbah ile görüşerek, kardeş belediye konusunda ön protokol imzaladı. Konferans ayrıca Fas Devlet Televizyonu’nun 1. kanalında yayınlandı.
Kafaoğlu, Kenitra Cemaati Merkezi’nde düzenlenen seminerde modern, sosyal ve çevreye duyarlı belediyeciliğe vurgu yaparak, “Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz. Çocuğundan gencine, yaşlısından engellisine, garip-gurabadan kimsesizlere kadar belediyenin sıcak elini vatandaşa hissettiriyoruz. Bu anlamda Altıeylül Belediyesi olarak ALGEM binamız ile birlikte dokunulmayan vatandaş kalmayacak. Belediye olarak park, bahçe, yol gibi hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında vatandaşların derdine derman, çarelerine ilaç oluyoruz. Ben başkan olarak makamda oturmayı sevmiyorum, insanlarla birlikte olunca mutlu oluyorum. Bizim belediyemizin sloganı da Mutlu İnsanlar Şehri Altıeylül. Altıeylül’ümüz de insanların mutlu olması için çalışıyoruz” dedi.
Kafaoğlu çevreye duyarlı belediyeciliği önemsediklerini vurgulayarak, “Havanın, suyun, toprağın kirletilmemesi gerekli. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek için belediye olarak çalışmalar sergiliyor, çevreye duyarlı bir belediyecilik anlamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yenilebilir Enerji atık yönetimi ve geri dönüşümün önemli. Bu doğrultuda kentsel planlama ve eko yapıların gelecek için çok önemli ” diye konuştu.
Başkan Zekai Kafaoğlu konferansın ardından Fas’ın Kenitra Belediye Başkanı ve aynı zamanda Fas’ın Toplu Taşıma Ulaştırma Bakanı Aziz Rabbah ile görüşerek, kardeş şehir ön protokolü imzaladı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç