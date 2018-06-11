Başkan Kafaoğlu:

15 Temmuz Şehidi Turgut Solak’ın eşi, çocukları ve ailesinin de hazır bulunduğu iftar organizasyonunda zaman zaman gözyaşları sel olurken; iftar organizasyonuna protokol üyelerinin de geniş katılım sağlaması dikkatlerden kaçmadı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, okunan Kuran-ı Kerim ile başlarken; oruçların açılmasının ardından Balıkesirli sanatçı İsmail Özkan’ın ilahi ve kasideler konseriyle son buldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğu, duygularına hakim olamadığını dile getirerek özetle şunları söyledi; “Anlamlı bir günde, Kadir Gecesi’nde sofralarımızı birleştirdik. Hem de çok önemli bir yerde; 15Temmuz Şehitleri ve Ömer Halis Demir Anıtı’nda. Anıtımız gerçekten çok güzel oldu. Türkiye’de yapılan ilk anıt ödülünü aldı. Ard arda 3 ayrı ödül aldı. Anıtımızın gece görüntüsü oldukça farklı. Rengini bayrağımızın renginden alıyor. Tabii ki Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor ya şair. Evet şehit ailelerimize her şeyimizi borçluyuz. Biz buralarda huzur içerisinde yaşayabiliyorsak bunu o kahramanlarımıza borçluyuz. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize borçluyuz. Onlar için ne yapsak az. Devletimizde onların sosyal hakları ile ilgili veya diğer hakları ile ilgili üzerine düşeni yapıyor ve yapmaya da devam edecektir. Şehit ailelerini ve gazilerini unutan bir milletin geleceği olamaz. Çünkü onlar sayesinde bugün burada hür bir şekilde yaşıyoruz. Yine onlar sayesinde bayrağımız gönderde dalgalanıyor”dedi.

Konuşmaların ardından Balıkesir’de faaliyet gösteren şehit ve gazi derneklerinin başkanları tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı’na plaketlerin takdim edilmesi sonrasında program sona erdi.