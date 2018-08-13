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13 Ağustos 2018 15:12

Başkan Kafaoğlu:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Türkiye’de ekonomik kriz çıkartılmak için yapılan baskı ve saldırılara karşı açıklama yaptı.

Başkan Kafaoğlu:

13 Ağustos 2018 15:12

Başkan Zekai Kafaoğlu son günlerde Türkiye’ye dolar ve döviz üzerinden meydan okuyanlar olduğunu ifade ederek “Sizin dolarınız varsa bizim de inancımız, imanımız, halkımız ve Türk Liramız var”dedi.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Doların veya Avro’nun ne kadar yükselirse yükselsin bu tür oyunlarla Türk milletini dize getiremeyeceklerini ifade ederek “Bu bir ekonomik savaştır. Ülkemiz üzerinde oynanmak isteyen oyunlara fırsat vermeyeceğiz. Dik durmaya, devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar Türk milleti nasıl 15 Temmuz’da hainlere geçit vermediyse, ekonomik savaşa karşı da dik duracak ve Türk lirasına sahip çıkacaktır. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı dindiremeyecekler, vatanımızı bölüp parçalayamayacaklardır. Sizin dolarınız varsa bizim de inancımız, imanımız, halkımız ve Türk Liramız var. Yerli ve milli olan tüm değerlere sahip çıkacağız. 81 milyon vatandaşımızla birlikte gelen tüm saldırılara püskürtecek güçteyiz. Bu millete kimse diz çöktüremeyecektir. Türkiye bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaktır. Türk milletini birlik ve beraberliğe davet ediyorum” dedi.




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