Başkan Kafaoğlu çalışmaları yerinde denetliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu beraberinde kurmaylarıyla birlikte sahada devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında da yetkililerden bilgiler aldı. Son olarak önceki gün Savaştepe İlçesi'nde yapımı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden Kapalı Pazar yeri ve asfalt serim işlerini inceleyen Başkan Zekai Kafaoğlu, sonrasındaysa yapımı sona eren ve kullanıma açılan Savaştepe-Karabeyler yolunda incelemelerde bulundu. Savaştepe ilçe merkezinde devam eden sıcak asfalt serim işini yerinde denetleyen Başkan Kafaoğlu burada basın mensuplarının sorularını yanıtlarken; silindirde direksiyonuna geçerek bir süre dolgu malzemesi düzlemesi yaptı.

“Çalışmalarımızın öznesinde her zaman insan var”

Yapılan çalışmaların tamamının insan odaklı olduğunun altını çizen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Bugün Savaştepe'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları yerinde görmek için sahadayız. Savaştepe'de kanalizasyon ve su çalışmaları devam ediyordu. Bu nedenle yollarda ciddi düzeyde bozulmalar olmuştu. Şimdi bu çalışma yapılan alanlarda sıcak asfaltlama yapabilmek için çalışmalar sürdürülüyor. Dolgu malzemelerinin serimi devam ediyor. İnşallah 10 güne kadar Savaştepe'de ilçe merkezinde 4 kilometrelik bir yolu sıcak asfalt ile kaplayarak vatandaşlarımızı rahat ettirmeyi ve onların ayaklarını çamurdan kurtarmayı düşünüyoruz. Pazar yerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Pazar yerinin bulunduğu alandaki 400 metrelik bir yolun daha sıcak asfalt yapılması yönünde tespitimiz oldu. İlgili arkadaşlarımıza talimat vererek bu yolunda sıcak asfaltla kaplanmasını söyledim. Çünkü Pazar orada kuruluyor. Vatandaşlarımızın da ayağını çamurdan kurtarmamız lazım”dedi.

“Sırça köşklerde, saraylarda oturmak için gelmedik”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği ilk günden bugüne kadar sahada ve halkın içinde olduğunun altını çizen Başkan Zekai Kafaoğlu, kendisinin bu göreve saraylarda ve sırça köşklerde oturmak için gelmediğini söyledi. İnsan odaklı çalışmalar sürdürdüklerini de ifade eden Başkan Zekai Kafaoğlu, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü. “Hedefimiz mutlu ve huzurlu bir Savaştepe, mutlu ve huzurlu bir Balıkesir. İnsanlar için çalışıyoruz. Öznesi insan olan her yerde varız. Belediyecilik belediye için yapılmaz. Belediyecilik halk için yapılır. Millet için yapılır ki, bizler de millet için varız. Sırça köşklerde saraylarda oturmak için gelmedik. Millete hizmetkarlık yapmak için geldik. Bugün buradayız. Yarın Susurluk ve Gönen'deki çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. Sonraki günse Erdek ve Edremit'teki çalışmaları göreceğiz. Artık sezon bitmeden önce arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmaları yerinde görelim istedik. Bu konuda emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Daha yapacak çok işimiz var. Balıkesir artık ilçeleriyle beraber bütün şehir oldu. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte Balıkesir olacağız. Balıkesir'in tüm ilçelerinde dokunmadığımız yer kalmayacak. 2018 yılını yol ve asfalt yılı olarak ilan etmiştik. 2.000 kilometre hedeflerimiz vardı. Bu noktada adım adım ilerliyoruz. Hedeflere ulaşma noktasında arkadaşlarımız ve yüklenici firmalar son sürat çalışıyorlar. Bir taraftan da şehir merkezinde köprülü kavşak çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde adliye kavşağımızı trafiğe açtık. Hakikaten Balıkesir'e yakışan ve Balıkesir'in en büyük köprülü kavşağı oldu. Arkasından da Cengiz Topel ve Demiryolu kavşaklarını da biran önce hizmete açarak şehir içi trafiğini rahatlatacak. Hedefimiz insanlara hizmet etmek”şeklinde konuştu.

“Millete hizmetkar olmaya geldik”

Savaştepe'nin Sarıbeyler Mahallesinde yapımı tamamlanan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Beraberinde Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek'le birlikte yolda incelemelerde bulunan Başkan Zekai Kafaoğlu, yapılan asfalt çalışmasıyla birlikte Savaştepe-Sarıbeyler Mahallesi arası yoldaki tehlikeli virajlarında ortadan kaldırılarak 7 kilometrelik yolun 1 kilometre daha kısaltılarak 6 kilometreye düşürüldüğünü söyledi. Yoldaki incelemeler sırasında basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Başkan Zekai Kafaoğlu, millete hizmetkar olmaya geldiğini belirterek özetle şunları söyledi: “Sarıbeyler Mahallesi önceden Belediye yönetimindeydi. Daha sonra belde olmaktan çıkarılarak mahalleye dönüştürüldü. Yıllardır Sarıbeyler'de yol problemi vardı. Yıllardır buraya gelen idarecilere, yerel yöneticilere hep sözler verilmiş, mahalle sakinleri de hep sormuşlardır, bu yol ne zaman yapılacak diye. Ancak bir türlü yapılamamış. 2018 yılını asfalt yılı ilan etmiştik ve arkadaşlara bu yol bu yıl yapılacak dedik. Bu yolda bir de ciddi anlamda viraj vardı. Bu virajı da ortadan kaldırarak yolu yaklaşık olarak bir kilometre daha da kısalttık. 7 kilometrelik yol 6 kilometreye indi. Gerek dolgularıyla, gerekse çizgileriyle tam bir avrupai bir görünüm kazandı. Artık Sarıbeylerli vatandaşlarımız bu yol konusunda 10 yıl 20 yıl arkasına bakmayacaklar. Bu çalışmalar gerçekten milletimize değer. Çünkü milletimiz hizmete susamış. Biz de bu millete hizmetkarlık yapmaya geldik. Bu hizmetlerimiz devam edecek. Biz de vatandaşlarımızla beraber bu yollarda yürümeye devam edeceğiz. Bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Yapılacak çok daha fazla işimiz var”dedi.

7 kilometrelik yol 6 kilometreye düşürüldü

Savaştepe ilçe merkezindeki denetlemelerin ardından Sarıbeyler Mahallesini ziyaret ederek burada halkla sohbet eden Başkan Zekai Kafaoğlu Savaştepe ilçesinde ve Sarıbeylerde yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu. Göreve başlamasından sonra Sarıbeyler Mahallesini ziyaret ederek talepleri yerinde dinlediğini hatırlatan Başkan Zekai Kafaoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi; “Göreve seçildiğimiz ilk günlerde ziyaret etmiştik Sarıbeyler'i. Buranın taleplerini, ihtiyaçlarını not almıştık. Biz göreve geleli henüz 11 ay oldu. 12'nci ayın içerisindeyiz. Kasım ayında inşallah 1 yılımızı geride bırakacağız. Geride bıraktığımız 11 ayda Savaştepe'de ve Sarıbeyler Mahallesinde yapılanları kısaca anlatmak istiyorum. 2018 yılını asfalt yılı ilan ettik. Bu kapsamda asfalt ile tanışmamış kırsal mahallemiz kalmayacak dedik. Şu anda 52 ayrı noktada çalışmalarımız devam ediyor. Bugün Savaştepe'de bu çalışmaları yerinde görmek istedik. Savaştepe ilçemizin girişini sıcak asfalt yaptık. Bayramdan önce o işi yetiştirdik. Şimdi bir ilçeye giriş olduğu belli oldu. Eskiden sıradan bir asfalt vardı. Şimdi sıcak asfalt kaplanarak ilçe girişine yakışır bir hale geldi. Savaştepe ilçemizde BASKİ'nin çalışmaları vardı. Kanalizasyon ve arıtma çalışmalarını sürdürüyoruz. O da yüzde 70'ler seviyelerine geldi. Bunun yanı sıra ilçe merkezinde 4,5 kilometrelik sıcak asfalt serim çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Pazar yeri daha önce üzeri kapatılmış ama eksik bırakılmış. Pazar yerinin yarısı yağmur alıyordu. Bu böyle olmaz demiştik. Savaştepe'ye yakışmaz dedik. Kapalı Pazar yerinin tam anlamıyla kapatılması gerekiyordu ve bu çalışmaları da yerinde denetledik. Bu çalışmanın da yüzde 90 oranında bittiğini gördük”şeklinde konuştu.

“Vatandaş ne istiyorsa onu yapmaya hazırım”

Sarıbeyler Mahallesi'ne mezbaha kazandırmak için ihale yaptıklarını dile getiren Başkan Zekai Kafaoğlu sözlerini şu ifadeler ile noktaladı; “Sarıbeyler Mezbahasının ihalesini yaptık. 10 yıllığına yüklenici bir firma aldı. Tam 1 milyon TL'lik yatırım yapacak. Bu hafta sonuna kadar yer teslimini yapıyoruz. Tarım Bakanlığının istediği standartlarda bir mezbaha olacak. Artık Sarıbeyler'de hayvanlarımızı mezbahada kestirebileceğiz. Ayrıca civar yerleşim birimleri de kesimlerini burada yaptırabilecek. Böylece Sarıbeyler Mahallemize de bir hareketlilik gelmiş olacak. Sizin halinizden en iyi anlayan birisiyim. İçinizden birisiyim. Rahat olun, vatandaş ne istiyorsa onu yapmaya hazırım”dedi.