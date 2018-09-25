Başkan Kafaoğlu çocuklara ip çevirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Manyas'a gelerek, ziyaretler de bulundu. Kafaoğlu Kızıksa İlk ve ortaokulu bahçesinde ip çevirerek, öğrencilere ip atlattırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Manyas ilçesini ziyaret etti. AK Parti Manyas İlçe Başkanı İbrahim Koman ve partililer tarafından karşılanan Kafaoğlu ilçe örgütünün düzenlediği kahvaltıya katıldı ve sonrasında yönetim kurulu odasında partililere seslendi.

Başkan Kafaoğlu, önümüzde yerel seçimler olduğuna dikkat çekerek, ”Manyas'ta seçimi alacağımızdan kuşkum yok, ben yüksek oy bekliyorum, AK Partiye gelecek her oy Cumhurbaşkanımızın da, bizimde çalışma şevkimizi arttırıyor, bunun yanında gelen her oy mazlum ülkelerde ki vatandaşların da gözyaşlarının dinmesine vesile oluyor” dedi.

Kafaoğlu artık ülkemiz de TL kullanmamız gerektiğini, batının, Amerika'nın oyununa gelmemiz gerektiğini söyledi.Zekai Kafaoğlu daha sonra Merkez Nenehatun Anaokulunda İtfaiye haftası nedeniyle düzenlenen programa katılarak,öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Başkan Zekai Kafaoğlu buradan kırsal Kızıksa İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, burada öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu ve ülkemizin geleceği için çok çalışmaları gerektiğini ve öğretmenlerin anlattığı derslerini çok iyi dinlemeleri tavsiyesinde bulundu. Kafaoğlu ve beraberindekiler Kızıksa mahallesinde ki kahvehaneler de vatandaşlarla selamlaşıp, Salur, Kalebayır ile gezinin son durağı ve Manyas'ın son kırsal mahallesi olan Kocagöl'ü de ziyaret etti. Başkan Kafaoğlu,Manyas-Kızıksa arasında yapılacak olan köprünün altı milyon liraya ihale edildiğini ve yakında inşaatına başlanacağını söylerken,Salur Mahallesinde de balıkçı iskelesine yaklaşık yedi kilometrelik yol yapımının da programa alındığını açıkladı. Başkan Kafaoğlu Kızıksa İlk ve ortaokulu bahçesinde AK Parti İlçe Başkanıyla birlikte ip çevirerek, öğrencilere ip atlattırdı ve onlarla sohbet etti. Kafaoğlu'nun Manyas ziyaretine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Şahin, İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, BASKİ Genel Müdürü Talat Özen'de katıldı.