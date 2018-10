Başkan Kafaoğlu Dijital Şehircilik Zirvesine katıldı

İstanbul Lütfi Kırdar Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen Dijital Şehircilik Zirvesi'ne konuşmacı olarak katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Akıllı Kent Balıkesir Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Turkuvaz Medya Grubu tarafından organize edilen, "Dijital Şehircilikte Başarı ve Yaşam Hikayeleri" başlıklı panele, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca konuşmacı olarak katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da Balıkesir'in, tarım, hayvancılık, turizm ve sanayisiyle ön plana çıkan, her geçen gün büyüyen ve son iki yıldır gayrimenkul fiyatları hızla artan bir il olduğunu söyledi. Balıkesir OSB'nin dolmaya başladığını, tarım ve hayvancılığa zarar vermemek adına sanayileşme lokasyonlarını doğru belirlemeye gayret gösterdiklerini anlatan Kafaoğlu, "Şehri daha sonradan akıllandırmamaya çalışmamız lazım. Dijital verileri kullanarak insanları mutlu ve huzurlu etmemiz lazım." dedi.

Akıllı şehirlerin insanların hayatını kolaylaştırdığını, imkanları ve zamanı tasarruflu hale getirdiğini anlatan Kafaoğlu, ama akıllı şehirler oluşturulurken tarihin ve medeniyetin asla yok edilmemesi gerektiğini vurguladı. Balıkesir'deki akıl sistem uygulamalarını anlatan Kafaoğlu, tasarruf sağlamak amacıyla akıllı sulama sistemlerini hayata geçireceklerini, Balıkesirlileri akıllı bisiklet uygulamasıyla da tanıştıracaklarını kaydetti.

Sosyal alanlarda ve otobüslerde ücretsiz internet hizmeti

Artık teknolojinin lüks olmaktan çıkarak halkın zorunlu ihtiyaçları arasında ilk sıralara yükseldiğini dile getirirken, konuya ilişkin şunları söyledi: "“Akıllı Kent Balıkesir” projesi kapmasında halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kent ve ilçe merkezlerinde 27 sosyal alanda güvenli ve ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. Bu sayıyı her geçen gün arttırırken; il genelinde tüm ilçe merkezlerimizde bu uygulamayı hayata geçirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Güvenli ve ücretsiz internet projesi kapsamında sosyal alanlarda verdiğimiz internet hizmetinin kapsamını genişleterek ulaşımda da bu hizmeti vermeye başladık. İlk etapta 200 otobüsümüzde güvenli ve ücretsiz internet uygulamasını vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Hem vatandaşlarımızdan hem de öğrencilerimizden hizmetle ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz"şeklinde konuştu.

Güvenli çocuk parkları projesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahasında yer alan çocuk parklarının güvenlik kameraları ile 24 saat canlı olarak izlendiğini dile getiren Başkan Kafaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarımız bizim için çok değerlidir. Bu konuda her zaman söylediğim bir sözü sizlerle paylaşmak istiyorum: -Hiçbir çiçek çocuk kadar güzel kokmaz- Hiçbir çocuğumuz ve anne babasının üzülmesini istemiyoruz. Bu amaçla başlattığımız proje kapsamında sorumluluk alanımızda bulunan 32 çocuk parkını 104 kamera ile izlemeye başladık."dedi.

Trafik yönetim sistemi projesi

Balıkesir'de yoğunlaşan trafik problemlerine çözüm getirme noktasında yeni yatırımlar yaptıklarını da dile getiren Başkan Zekai Kafaoğlu projeye ilişkin şunları söyledi: "Bu projeyle trafiğin akışını hızlandırmak, trafik içerisinde oluşabilecek kaza ve aksaklıkları tespit edip en hızlı şekilde müdahale etmeyi amaçlıyoruz. Balıkesir merkezinde bulunan 19 kavşak, trafik kontrol merkezine fiberoptik ağ üzerinden bağlanmıştır. İlçelerimizdeki tüm kavşakları da etap etap bu sisteme dahil ediyoruz. 41 adet trafik ölçüm noktasında trafiğin durumuyla ilgili ölçümlemeleri canlı olarak an be an yapmaya başladık. 10 noktada akıllı kavşak yönetim sistemini hayata geçiriyoruz. Bu sistemle sinyal sürelerinin yoğunluğa bağlı olarak otomatik değişimi sağlanacak, yeşil dalga uygulaması genişletilecektir. 45 noktada konuşlanacak trafik kameralarıyla trafik durumu anlık olarak izlenebilecek ve gerektiğinde operatörler aracılığıyla rahatlatıcı müdahaleler yapılabilecektir. Kullanıma sunulacak mobil uygulamayla kullanıcılara trafiğin durumu ile bilgiler, bildirim ve uyarılar anlık olarak iletilecektir. Bu projede artık sona yaklaşmış bulunuyoruz. Ekiplerimiz sistemle ilgili test çalışmalarına başlamış olup, önümüzdeki günlerde sistemi aktif hale geçireceğiz."şeklinde konuştu.

Akıllı durak sistemleri

Balıkesir'de toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların araç beklerken geçirecekleri zamanın onlar için önemli olduğunu dile getiren Başkan Kafaoğlu, Akıllı Durak sistemlerini şu sözlerle anlattı: "Vatandaşlarımızın iklim koşullarından etkilenmemesi ve zamanı daha verimli kullanabilmeleri amacıyla merkez ve ilçelerimizde akıllı durak sistemini hayata geçirdik. Bu sayede toplu taşıma araçlarını bekleyen vatandaşlarımız Akıllı Duraklar sayesinde teknolojinin nimetlerinden faydalanabildiği gibi, cep telefonlarını ve engelli araçlarını şarj edebiliyor, beklediği otobüsün nerede ve ne zaman bulunduğu durağa gelebileceğini takip edebiliyor. Test aşamasında olan bu sistemin önümüzdeki dönemde il genelinde yaygınlaştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır."dedi.

Akıllı sulama sistemi

Balıkesir'deki yeşil alan miktarını her geçen gün daha da arttırdıklarını söyleyen Başkan Kafaoğlu, yapılan yeşil alanlardaki sulama sistemleriyle ilgili otomatik sulama sistemini devreye sokmak için çalışmaları yaptıklarını ifade ederken; "Otomatik sulama sistemi, hem su tasarrufu, hem de dengeli sulama yapılabilmesi için yeşil alan olarak ayrılan düzenlemelerde öncelikli olarak uygulamayı planlıyoruz. Ürünün ihtiyacı olan günlük su tüketiminin minimum seviyede kullanılarak maksimum verim elde etmek ve buna bağlı olarak masrafları da en asgariye indirmeyi amaçlıyoruz. Otomatik sulama sistemi sayesinde hem görsel olarak güzel bir görüntü elde edecek hem de tüm canlıların ihtiyacı olan suyu verimli kullanmış olacağız."şeklinde konuştu.

Akıllı bisiklet projesi

Yoğunlaşan trafik nedeniyle alternatif ulaşım araçları konusunda çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'de önümüzdeki günlerde Akıllı Bisiklet Projesini de devreye sokacaklarını dile getirirken, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı; "Kent içi ulaşımı kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevreci ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisikletin kullanımının yaygınlaşmasına fırsat sunmak ve insanları sağlıklı yaşama teşvik etmek için akıllı bisiklet sistemini kurmayı planlıyoruz. Daha önce bazı illerimizde de uygulanan ve başarılı sonuçlar elde edilen Akıllı Bisiklet Projesi halkımızın talepleri arasında yer alırken; önümüzdeki süreçte bu projeyi de hayata geçireceğimizin bilinmesini istiyorum."dedi.

Her şey akıllı kent Balıkesir için

Balıkesir'i gelişen teknolojiyi entegre bir şekilde dizayn etmeye çalıştıklarını dile getirerek sunumda yapığı konuşmayı şu sözlerle noktaladı: "Hayata geçirdiğimiz ve geçirmeyi planladığımız proje ve uygulamaları sizlerle paylaştım. Bunları çoğaltmak mümkün. Ancak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi henüz yeni kurulan bir Büyükşehir Belediyesidir. Halkın öncelikli ihtiyaçlarını ve taleplerini baz alarak yolumuza devam etmekteyiz. Bu kapsamda ‘AKILLI KENT BALIKESİR' başlığı altında topladığımız projeleri de gelişen teknolojiyle birlikte sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyecilik konusunda ustamız olarak gördüğümüz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı icraatlar ile bizlere ışık tutan ve halkımıza umut olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda Balıkesirlilere hizmet etmekten dolayı duyduğum gururu sizlerle paylaşmak istiyorum."şeklinde sözlerini tamamladı.