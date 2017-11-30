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30 Kasım 2017 15:51

Başkan Kafaoğlu engellilerin yanında

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklama yaparak, tüm engelli vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi.

Başkan Kafaoğlu engellilerin yanında

30 Kasım 2017 15:51


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak gerektiğini hatırlatarak, her sağlam insanın potansiyel bir engelli adayı olduğunu söyledi.


Engelli vatandaşların dertlerine derman ve sorunlarına çözüm üretmek için var güçleri ile çalışacaklarını ifade eden Kafaoğlu, "Toplumda engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir yaşam sürmeleri için her zaman yanlarında yer alacağız. Engelliler Günü engelli vatandaşlarımızın sorunlarının gündeme getirilmesi, her birey gibi onların da kendi hayatlarını bağımsız ve iyi şartlarda yaşama hakkı elde edebilmeleri gibi hususlarda toplum, devlet ve hükümet yetkilileri nezdinde seslerini duyurmaları ve bu noktada farkındalık oluşturmak açısından oldukça önemlidir. Toplum içerisinde önemli bir nüfusa sahip olan engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatı, ekonomik, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları belediyemizin en önemli hedeflerindendir. Engelli vatandaşlarımızın topluma enjekte olabilmesi, sosyal yaşamda aktif bir şekilde rol alabilmeleri, ülkesine değer katabilmeleri adına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı sunmaktayız. Tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum” şeklinde konuştu.




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