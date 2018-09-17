Başkan Kafaoğlu: “Esnafa evimiz, aşımız, gönlümüz açık”

Ahilik Haftası dolayısıyla BESOB Başkanı Fehmi Erdem ve esnaf odaları başkanları Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu ziyaret etti.

Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem 43 bin üyeyi temsilen oda başkanları olarak ziyarette yer aldıklarını ifade etti. Ahilik Haftasını kutlayan Başkan Kafaoğlu esnafın toplumun temel taşı olduğunu, esnafın bütün vatandaşların ihtiyacını karşılayan ana unsur konumunda bulunduğunu söyledi.

Vatandaşların AK Parti ile birlikte hizmet belediyeciliği ve sosyal belediyecilikle tanıştığını belirten Kafaoğlu, 24 Haziran seçimleri sonrasında gönül belediyeciliği seferberliğinin başladığını, Balıkesir'de bunun 10 aydan bu yana uygulandığını söyledi. Yerel yöneticilerinin toplumun dinamikleriyle barışık olması gerektiğini hatırlatan Kafaoğlu “Bu şehirde sadece biz yaşamıyoruz. Biz belediye başkanı olduk diye bu memleketin en akıllı insanı değiliz. Önemli olan şehrin tüm dinamikleri ile ortak hareket etmek. Biz sizleri önemsiyoruz. Bir siyasetçi esnaf teşkilatlarını yok sayarak bir yere varamaz. Her zaman işimiz, aşımız, kapımız, evimiz, gönlümüz sizlere açık. Konuşarak, sevgi ve barış dilini kullanarak aşamayacağımız iş yok. Balıkesir büyürse hepimizin işi büyüyecek. İnsanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşadığı şehir olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Balıkesir'de en öncelikli sorunların başında yol geliyordu. Bizde buna ağırlık vererek şu anda 875 kilometre yol yaptık bu da Balıkesir'den Kayseri'ye kadar uzanıyor. Yeterli değil, daha fazlasını yapabilmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Trafik, parklar, köprülü kavşaklar, kıyı sahilleri çalışmalarımız sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Günay Marmara'yı kapsayan Bandırma'ya ve körfez bölgesini temsilin Edremit ilçelerine ofis açtık bu iki bölgeye daire başkanı atadık. Haftanın bir günü Bandırma'ya, bir günü Edremit ilçesini ziyaret ediyor bölgelerdeki çalışmaları inceliyor, vatandaşlarımız ile görüşüyoruz. Bununla birlikte Kıyı Hizmetleri Daire Başkanlığı da kurduk. Büyükşehir olarak ofis açmak istiyoruz, ofis olmayan yerlere iletişim merkezleri açacağız. Balıkesir olarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde sorunları tamamlayacağız ve sorunları konuşmamış hale geleceğiz” şeklinde konuştu.