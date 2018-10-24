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Başkan Kafaoğlu Gömeç'te ziyaretlerde bulundu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Gömeç ilçesinde incelemelerde bulundu.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sabah saatlerinde Gömeç ilçesinde incelemelerdi bulundu. Kafaoğlu ilk olarak AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret etti. Kafaoğlu “Gömeç İlçe Teşkilatımızı ziyaret ederek dava arkadaşlarımız ile buluştuk. Dava arkadaşlarımıza sıcak ve samimi karşılama için teşekkür ediyoruz.” Partililer ile bol bol sohbet eden Kafaoğlu daha sonra Gömeç Belediyesini ziyaret etti. Belediye kapısında çiçekler ile karşılanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Gömeç Belediyesi'ni ziyaret ederek Gömeç Belediye Başkanımız Kazım Arslan ve Belediye Personelleri ile buluştuk, çalışmalar hakkında bilgi aldık”dedi.

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