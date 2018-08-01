Başkan Kafaoğlu Havran’da temaslarda bulundu

Sabah saatlerinde yola çıkan Kafaoğlu ilk olarak Havran ilçesinde vatandaşlarla sabah namazını eda etti ve daha sonra Havran esnafını ziyaret etti, hayırlı işler diledi.

Kafaoğlu Burhaniye ilçesine incir toplamaya giden çiftçilere de kolaylıklar diledi. Havran ilçesindeki program kapsamında Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’u ziyaret eden Kafaoğlu ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Havran Belediyesi’nden sonra Havran AK Parti İlçe Teşkilatına ziyarette bulunan Kafaoğlu İlçe teşkilatına 24 Haziran seçimlerinde gösterdikleri özveri ve başarıdan dolayı tebrik etti.

Havran’da Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı’nın mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyan, dua eden Kafaoğlu ardından Koca Seyit Mahallesi’nde Seyit Onbaşı’nın müzesini gezdi, anı defterine duygu ve düşüncelerini ifade ederek şu satırları yazdı: “Çanakkale Savaşı’nın kaderini değiştiren Kahraman Koca Seyit’i rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Bu millet sizi asla unutmayacak. Gelecek nesillere de sizi unutturmayacak. Geçmişini unutan bir milletin geleceği olamaz. Allah sizlerden razı olsun. Ruhun şad olsun. Bu topraklarda Şehitler Tepesi hiç boş kalmamış ve kalmayacaktır. Çünkü toprağını bekleyen kahramanlar vardır.”

Başkan Zekai Kafaoğlu ardından Havran ilçesi Eseler ve Hallaçlar Mahallelerini ziyaret ederek burada vatandaşlarla bir araya geldi, yapımı devam eden arıtma tesisi inşaatını inceledi, Hallaçlar Mahallesinde Kur’an kursu öğrencileri ile birlikte Kur’an okudu.