Başkan Kafaoğlu körfezdeki makamına oturdu

Başkan Kafaoğlu “Bende bundan sonra mesaimin haftada bir gününü burada, Edremit’te, Körfez Koordinasyon Binamızda geçireceğim” dedi.

Edremit ilçesinde kısa sürede çalışmaları tamamlanarak hizmete sokulan Körfez Koordinasyon Daire Başkanlığı hizmet binası düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Törende konuşan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmeti hızlı ve güvenilir bir şekilde sunmak için yapılan bu çalışmayı tebrik ederek hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra kürsüye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Ulaşamadığınız yer sizin değildir. Büyükşehir 20 ilçesi 900 kırsal mahallesine ulaşma mecburiyeti var. İşleri kolaylaştırmak lazım. Zorlaştırmamak lazım. Bizim milletimizin geleneğinde şu vardır. Tabii burada bütün birimlerimiz var bizim. BASKi’sinden İtfaiyesi’ne, Beyaz Masa’sından diğer birimlerimize kadar burada birimlerimiz var. Hepsi işlerini yapıyor. Ama bizim vatandaşlarımız özellikle mutlaka daha üst yöneticiye ulaşmak; mutlaka onunla dertlerini paylaşmak istiyor. İşte onun için bizde göreve gelir gelmez körfeze bir tane koordinatör daire başkanı atadık."dedi.

Haftanın belirli bir günü mesaisini Edremit’te geçireceğini ifade eden Başkan Kafaoğlu “Bende bundan sonra mesaimin haftada bir gününü burada, Edremit’te, Körfez Koordinasyon Binamızda geçireceğim. Sizler ile daha fazla beraber olacağım inşallah. Yine haftada mesaimin bir gününü de tabii ki Bandırma’da ki binamızda geçirerek vatandaşlara daha yakın olacağız. Çünkü Balıkesir’in coğrafyası gerçekten çok büyük. İstanbul’un üç katı yüz ölçümüne sahip. 20 tane ilçesiyle 900 kırsal mahallesiyle oldukça büyük bir coğrafyadayız. Milletin ayağına hizmeti götürüyoruz. Bizimle görüşmek isteyen, bize ulaşmak isteyen insanlarımızın artık Balıkesir’e kadar gelmesine gerek yok. Haftanın bir günü mesaimizi burada geçireceğimiz için vatandaşlarımız ile burada buluşmuş olacağız" dedi.

Daha sonra hizmet binasının açılış kurdelası kesildi ve davetliler ile birlikte bina gezildi. Başkan Zekai Kafaoğlu daha sonra kendisi için hazırlanan makam odasına geçerek ilk misafirlerini ağırladı ve ilçenin sorun ve istekleri hakkında davetlilerden bilgi aldı. Edremit Otogarı için farklı isteklerin olduğunu ancak eski otogar bölgesinin ne olarak tanzim edileceğini yine halka sorarak halkın karar vereceğini ifade etti.