Başkan Kafaoğlu: Manisa'da güreşlere katıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Zekai Kafaoğlu Toplantı öncesinde Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mustafa Çerçi'yi ziyaret etti, ardından Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin encümen toplantısı gerçekleşti, birlik üyelerinin katılımıyla meclis toplantısı düzenlendi. Toplantıda birliğe yeni katılan Van Gürpınar Belediyesi oybirliği ile birliğin üyeliğine kabul edildi. Meclis toplantısında konuşma yapan Başkan Zekai Kafaoğlu “Ata sporumuzu hak ettiği mertebeye taşımak ve birlik olmanın, beraber olmanın gücünü ortaya koymak için yağlı güreşin tüm paydaşlarını dinliyor, yaptığımız icraatları ve planlarımızı ortak akıl ile oluşturuyoruz. Tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen geleneklerimizi yaşatmak için çaba gösteren cefakar belediye başkanlarımızın tüm ihtiyaçlarında birlik olarak yanlarındayız. Projelerimizden birisi olan Yağlı Güreş Mobil Tuvalet ve Duş TIR'ımızın ihalesini Türkiye Belediyeler Birliğinin destekleri ile gerçekleştirdik. Önümüzdeki sezonda inşallah mobil tuvalet ve duş TIR'ı er meydanında yerini alacak” dedi.

Yağlı güreş hak ettiği yere gelecek

Geçtiğimiz sezon yağlı güreşlerde belediyelerin talepleri olan tribün, altyapı, tasarım, görünürlük, kültürel organizasyonları karşıladıklarını hatırlatan Başkan Kafaoğlu “4-5 Ekim tarihinde Van Gürpınar İlçesinde Kırkpınar'dan Gürpınar'a Ulusal Yağlı Güreşleri ile ülkemizin en batısından en doğusuna kardeşlik köprüleri oluşturuyor, geleneklerimizi ve ata sporumuzu yurdumuzun her köşesinde yaşatmak için çalışıyoruz. Yağlı güreşi hak ettiği kalite standartlarına bir adım daha yakınlaştıracağız” diye konuştu.

“Kırkpınar'dan Gürpınar'a”

Meclis toplantısının ardından Başkan Zekai Kafaoğlu ve birlik üyeleri Yunusemre Belediyesi'ni düzenlediği Yunt Dağı Geleneksel Yağlı Pehlivan güreşleri öncesinde Manisa'da düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Kortej sonrasında Birlik Başkanı Zekai Kafaoğlu ile Van Gürpınar Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı arasında 4-5 Ekim tarihinde Van Gürpınar ilçesinde yapılacak olan Kırkpınar'dan Gürpınar'a yağlı güreşleri işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Zekai Kafaoğlu “Kardeşlik köprüsü projesini bizlere getiren, böyle bir güzelliğe katkı sağlamamıza vesile olan birliğimizin yeni üyesi Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'ya teşekkür ediyorum. 4-5 Ekim tarihinde Gürpınar'da düzenlenecek olan güreşlerde biz de birlik olarak yerimizi alacağız” dedi.

Kafaoğlu er meydanında

Birlik Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Yunusemre Belediyesi'nin düzenlediği Yunt Dağı Geleneksel Yağlı Güreşlerine katıldı, vatandaşları selamladı, başpehlivanlık kura çekimlerine katıldı, güreşleri izledi. Başkan Zekai Kafaoğlu güreşlerde başpehlivan olan Orhan Okulu'yu tebrik etti. Güreşlerin ardından Başkan Kafaoğlu Manisa ilinde bulunan Hafza Sultan Şifahanesi, Sultan ve Muradiye Camiilerini ziyaret etti, daha sonra Salihli ilçesinde antik kent Sardes'i gezerek buradaki Sardes Antik Kent ve Adremis Tapınağını gezdi. Başkan Zekai Kafaoğlu Manisa programının sonunda Gölmarara Belediye Başkanı Kamil Öz ile biraraya gelerek Manisa programını tamamladı.