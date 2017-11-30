Başkan Kafaoğlu milli sporcuyu kutladı

Tenis Veteranlar Dünya Şampiyonasında mücadele eden Recep Yormaz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nu ziyaret ederek başarısını paylaştı. Başkan Kafaoğlu milli sporcunun başarısından duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendisini kutladı. Ziyarette konuşan milli sporcu Recep Yormaz, "Amerika’da gerçekleşen Dünya Veteranlar Tenis Şampiyonasına Milli takım olarak katıldık. Türkiye’den 4 sporcu ile mücadele ettiğimiz şampiyonada 60+ kategoride yarıştım. Milli takım olarak 22 ülkenin katıldığı şampiyona da 11’inci olduk. Milli takıma seçilmekte kolay olmuyor. Şampiyonada 50, 55 ve 60 yaş üstü yaş grupları mücadele etti. 60 yaş üstünde milli takıma girebilmek için Türkiye’de 1 yıl boyunca yapılan turnuvalara katılım sağlanıyor, turnuvalara katılan 54 sporcu arasından ilk 4’e giren isimler yaş gruplarında milli takımı temsil ediyorlar. 4 kişi arasından Balıkesir’den tek katılan sporcu da benim. Gittiğim ülkelerde Balıkesir’i temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu’nu yeni görevinden dolayı kutluyor, kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, tenis sporunun daha da gelişmesi adına güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Kafaoğlu da Yormaz’ı tebrik ederek, Balıkesir’in ismini duyurmasından dolayı teşekkür etti. Kafaoğlu, "Tenis çok zor yapılan bir spor dalı. Balıkesir’den Recep Yormaz’ın milli formayı giymesi ve dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmesi güzel ve gurur verici bir tablo. Kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.