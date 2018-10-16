Başkan Kafaoğlu: “Nakliye ekonominin can damarı”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile birlikte kısa adı Balıkesir Taşıyıcılar Kooperatifi'ni (BAŞÖTKOP) ziyaret etti. Başkan Kafaoğlu, ülke olarak topyekün bir mücadelenin içine girildiğine dikkat çekti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile birlikte BAŞÖTKOP'a yaptığı ziyarette nakliyeci esnafının dertlerini ve sorunlarını dinledi. Türkiye olarak bir çok badirelerin atlatıldığını ifade eden Başkan Kafaoğlu “Özellikle AK Parti iktidarı ile birlikte yapılanları anlatırken şunları söyledi: "Cumhuriyet tarihi boyunca 26 tane hava limanı yapılmış. 16 yılda 29 tane hava limanı yapıldı. Cumhuriyet tarihi boyunca boğazının üzerine 2 tane köprü yapılmış. Birini rahmetli Özal yaptırmış, diğerini de rahmetli Demirel tarafından yaptırılmış. Recep Tayyip Erdoğan gelmiş 3'ncüsünü yapmış. Hızını alamamış denizin altından trenleri geçirmiş. Yine hızını alamamış Avrasya Tüneliyle arabaları denizin altından geçirmiş. Hızını alamamış Marmara Denizi'nin üstüne Osman Gazi Köprüsü'nü yapmış. Daha da hızını alamamış Çanakkale Köprüsü'nü yaparak hizmete açmaya hazırlanıyor"dedi.

Çöplüğün horozları başımıza üşüştü

Yapılan yatırımların bazı kesimlerin dikkatini çektiğini kaydeden Başkan Kafaoğlu "Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, dünyada söz sahibi oldukça, bu çöplükte başka horoz istemiyorlar. Bütün bu çöplüğün horozları başımıza üşüştü. İşte 15 Temmuz'da son darbeyi vurmak istediler. Sıradan bir darbe değildi bu. Daha önceki darbeleri biliyoruz biz. Savaş uçaklarının, tankların topların milleti taradığı bir darbe görmedik. Bu Anadolu'yu, Türkiye'yi bölüp parçalamak girişimidir. Yapmadılar mı? Sevr Anlaşması ile Türkiye'yi bölüp parçalamadılar mı? İstanbul'u İngilizler, bizim bu bölgeyi Yunanlılar, Antep, Maraş derken bizi Anadolu'ya sıkıştırmadılar mı? Beyinlerinin arkasında asla vazgeçmiş değiller. İstanbul'u ve Anadoluyu yeniden almak istiyorlar. 1071'de gelmişiz buraya ve vatan toprağı yapmışız. O günden bugüne bu coğrafyada mücadele hiç bitmemiş. En son Çanakalle'de harap ve bitap düşmüş bir millet Çanakkale'de 250 bin şehit vermiş ama yine de Çanakkale'yi geçilmez yapmışız. İşte biz böyle bir milletiz. 15 Temmuz'da da bunu yeniden canlı ve diri bir şekilde o hayasızca akını hep beraber sokaklara çıkarak bunu engelledi. Vazgeçtiler mi? Asla vazgeçmediler. Hemen arkasından Güney sınırlarımızda bir terör devleti oluşturmak istediler. Bize parayla vermedikleri silahları teröristlere verdiler. Binlerce tır dolusu, uçak kargolarıyla gelenler hariç. Bedava veriyorlar. Niçin veriyorlar? Senin etrafını çevirmek için, seni çemberin içine almak için, seni gelecekte bir Suriye yapmak için. Bir Irak, bir Mısır, Lübnan yapmak için çalışıyorlar. Önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı operasyonuyla Afrin, El-Bab tarafı temizlendi. Şimdi de Mümbiç'le ilgili çalışmalar yapılıyor. Buralar terör devleti olmaktan temizlendi. Başaramayacağımızı zannettiler ama Yüce Türk Milleti başardı. Önemli olan birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz. Tam her şey toparlandı derken seçimler geldi. 24 Haziran seçimlerinde bu millet dedi ki, 'Biz Liderimize güveniyoruz. Bugüne kadar gelmiş geçmiş liderlerin arasında en dik duran adam. Türk milletini en iyi temsil eden adam. Türk miliiyetçiliğini en iyi yapan adam. Biz memnunuz ve devam ediyoruz' dediler"şeklinde konuştu.

Nakliye ekonominin can damarı

Yaşanan ekonomik sıkıntıya ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Zekai Kafaoğlu "Asla moral değerlerimizi kaybetmememiz lazım. Yüce Türk Milleti olarak bu sıkıntıları aşacağımıza inanmamız lazım. İşte dolar 6 liranın altında. Euro 7 liranın altına indi. İşte bu ekonomik sarmal ile Türk milletinin cebinden ve midesinden vurarak acaba kendi değerlerinden vazgeçirebilir miyiz diyorlar. Allah'ın izniyle başaramayacaklar. Geçtiğimiz hafta Ankara'daydım. Külliye'deydim. Oradaki ekonomik kurul ile de görüştüm. İnşallah Ekim ayını geçirdikten sonra kasım ve aralık aylarında özellikle bankaların yeni sendikasyon kredileri açılacak. Bankaların yurt dışından kullandıkları sendikasyon kredileri var. Başka kaynaklar var. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelecek kaynaklar var. Onlarla ilgili görüşmeler yapıyorlar. Ekonomiyi yeniden canlandırmamız lazım. Ama moral değerlerimizi bozarsak, birbirimize kötü gidiyoruz, yıkılıyoruz dersek olmaz. Neler yaşadı bu millet. AK Parti'den önceki 2001 krizlerini düşünün. Daha önceki 1994 yılındaki krizleri düşünün. Sıkıntı yok mu? Var, biliyoruz. Biz sadece iyi günde gelmiyoruz. Kötü günde de geliyoruz. Her zaman biz sizin yanınızdayız. Bunu nasıl olumluya çevirebiliriz diye çalışıyoruz. Yukarıdakilere rapor veriyoruz. Onlar bize soruyor. Kolay değil tabi. Nakliyede ekonominin can damarı. Nakliyeden ekonominin iyi gidip-gitmediğini görüyorsunuz. El birliğiyle bunu da aşacağımıza inanıyorum ben"dedi.