Başkan Kafaoğlu sahada

Başkan Kafaoğlu aynı gün içerisinde Erdek, Gömeç, Edremit ilçelerini ziyaret etti, Güre ve Altınoluk Mahallelerinde temaslarda bulundu.

Başkan Zekai Kafaoğlu ilk olarak sabah namazında Erdek ilçesi Piri Reis Camiinde düzenlenen sabah namazı programına katıldı, daha sonra vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Kafaoğlu daha sonra Erdek'ten Gömeç'e geçerek burada AK Parti Gömeç İlçe teşkilatını ziyaret etti, ardından Gömeç Belediyesine geçerek Başkan Kazım Arslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Kafaoğlu Gömeç ilçesinde partililerle buluşarak “Balıkesir coğrafyası oldukça büyük. Tüm ilçeleri gezmeye, çalışmaları incelemeye ve fikir alışverişi yapmaya devam ediyoruz. Yoğun programlarımıza devam ediyoruz. Oturmaya değil koşmaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımıza sözümüz var, kendisi bize inandı, güvendi. Gece gündüz demiyoruz ve hep sahadayız. 11 ayı doldurduk, 7 Kasım'da göreve geleli 1 yıl olacak. Bize Cumhurbaşkanımız görevi tebliğ ederken gururlanmak, kibirlenmek asla yok, tevazu ve gönülleri fethetmeye yapılan yatırım demişti. Biz de 11 aydan bu yana bu doğrultuda çalışıyoruz. Biz de görevimiz boyunca sıkılmadık el, dokunmadık insan, ayak basmadık yer bırakmıyoruz. 24 Haziran seçimlerinde Balıkesir tarih yazdı, ayağa kalktı. Cumhurbaşkanımız kadın kolları büyük kongresinde “Balıkesir maşallah, 24 Haziran seçimlerinde ayağa kalktı, yerel seçimlerde daha iyi sonuç bekliyorum” demişti. En son seçimde Balıkesir milletvekili sayısını da arttırdı. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan Başkan Zekai Kafaoğlu'na yönelik olarak “Gömeç ilçemiz şirin ve küçük bir yer. Gömeçimiz sizi seviyor. Sizin düşüncelerinize, tecrübelerinize güveniyoruz. Hizmete devam” dedi. Başkan Zekai Kafaoğlu da belediye ziyaretinde konuşarak şunları aktardı: “Gömeç körfezimizin en güzel ilçesi. Gömeç'de AK Parti 3 dönemden bu yana belediyeyi aldı. 2004 yılında belediyeyi kazandığımızda ben il başkanıydım ve o zamanlar ilçe köy havasındaydı, kanalizasyonu yoktu. Gömeç'e güzel hizmetler yapıldı ve ilçe konumuna geldi, hizmetler yeterli değil tabi ki, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gömeç ilçemizde ve kırsal mahallerimizde köprü, yol, kilitli parke taşı, park ve bahçe düzenlemesi hizmetlerimizi sürdüreceğiz. 20 ilçe, 900 mahallemiz var, 4 bir yandan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Balıkesir'in coğrafyası büyük, insanlara hizmet etmek boynumuzun borcu. Belediyecilikte ve yerel yöneticilikte AK Parti bir marka. AK Parti olarak Büyükşehir ile birlikte 14 ilçe belediyemiz var, hiçbirinde personelin maaşının ödenememesi gibi bir sorun yok ve hizmetler devam ediyor. Hedefimiz 14 ilçe belediyesi sayısını, 20 ilçe ve büyükşehir yapmak.”

Gömeç ilçesinde Tarım Kredi Birlik Zeytin ve Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytin hasadının startını veren Kafaoğlu fabrikayı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kafaoğlu ilçeye bağlı Hacıhüseyinler Mahallesinde vatandaşlarla buluştu, ilçe esnafını gezerek hayırlı işler dileğinde bulundu. Gömeç temaslarından sonra Edremit ilçesinde zeytin tarlasında çalışan vatandaşlarla birlikte zeytin topladı, kolaylıklar diledi. Edremit İlçe teşkilatını ziyaret eden ve yeni atanan Başkan Hakan Duman'ı tebrik eden Başkan Kafaoğlu Pazar yerini gezdi, Edremit Ticaret Odası ve Edremit İlçe Müftülüğüne uğradı. Yoğun programına Güre Mahallesinde bulunan Kaya Körfez Cem Evinde alevi vatandaşlarla buluşarak devam eden Başkan Kafaoğlu daha sonra Altınoluk Mahallesi'nde hayırsever Fikri Dabaoğlu'yla buluştu.

Güre Mahallesi Kaya Körfez Cem Evi yönetim kurulu ile bir araya gelen Başkan Kafaoğlu “Balıkesir merkez ilçe Altıeylül Belediye Başkanı görevini sürdürdüm, daha sonra 7 Kasım 2017'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Önemli olan makamlarda gök kubbede hoş sedalar bırakmak. Belediyecilik halk için, insanlar için yapılır. Bir belediye başkanı insanların isteklerini, taleplerini ve ihtiyaçlarını doğru belirlemeli ve projelerini ona göre belirlemeli. Biz insanlara hizmet etmek için varız. Eskiden belediye başkanlarına “Şehrül-Emin” derlerdi şimdiyse milletin hizmetkârı diyorum. 7'den 70'e, doğumdan ölüme kadar vatandaşlara hizmet etmek bizim görevimiz. Bize oy veren vermeyen herkese hizmet etmek boynumuzun borcu. Benim oy derdim yok, insanlara hizmet etmeyi önemsiyorum. İnsanların gönüllerine talibim. Balıkesir Marmara'nın parlayan yıldızı, otoyollarla çok avantajlı bir konuma geldi. İstanbul-İzmir otoyolu Balıkesir'den geçiyor, Çanakkale'ye gidecek olan yol bizim ilimizden geçecek, lojistik köyümüz var, OSB'lerimiz büyüyor, körfez bölgemizde turizmle ilgili gelişiyor. Balıkesir giderek büyüyor ancak birlik ve beraberliğimizi, sevgi ve barış dilini sürdürmeliyiz. Sizlerin her zaman yanınızdayız. Kırsal mahallelerimizde cemevleri var ancak şehir merkezinde yok. Merkez Gazi Osman Paşa Mahallemizde Cemevi yapılacak, 2019 yılında inşaat başlayacak.”dedi.