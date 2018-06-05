Başkan Kafaoğlu: "STK’ları önemsiyoruz”

Bizim tek öznemiz Balıkesir. Tüm çalışmalarımız Balıkesir’i kalkındırmak, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmektir. Bunun için STK’larımızı önemsiyoruz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, oda seçimlerinin tamamlanmasının ardından kendisini ziyaret eden Ticaret Odası, Esnaf Odaları Birliği ve Şoförler Odası yönetim kurullarına iade-i ziyarette bulunarak görevlerinde başarılar diledi. İlk olarak Balıkesir Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin ve yönetim kurulunu ziyaret eden Başkan Zekai Kafaoğlu, sonrasında Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve yönetim kurulunu ve sonrasında ise Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem’i ziyaret etti. Ziyaretlerde Sivil Toplum Örgütlerinin önemine dikkati çeken Başkan Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak katılımcı belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını dile getirerek; “Tüm odalarımızın isminin başında Balıkesir yazıyor. Yani tüm odalarımız ve sivil toplum örgütlerimiz Balıkesir için hizmet ediyor. Hepimizin ortak gayesi Balıkesir’i kalkındırmak, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek. Bunun için STK’larımızı önemsiyoruz. Onlarla birlikte hareket ediyoruz” dedi.

Seçim öncesinde ekonomik savaş başlattılar

Öte yandan 24 Haziran seçimleri öncesinde dövizde yaşanan dalgalanmaya da değinen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu; “15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi bir kez daha gösterdi ki, Türkiye’ye karşı oynanan oyunlar var. Nitekim dik duruşumuz sayesinde başarılı olamadılar. Sonrasında güney hattımızda terör koridoru oluşturmak istediler. Terör örgütlerine tırlar dolusu silah ve cephane gönderdiler. Bizim para ile istediğimizde verilmeyen silahlar terör örgütlerine dağıtıldı. Büyük oyunu gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ordulara ilk hedefiniz Afrin dedi ve 57 günde Afrin’e Türk bayrağını dikerek terör koridorunu başlarına yıktı. Şimdi de seçim öncesinde ekonomik savaş başlattılar. Dövizdeki dalgalanmanın sebebi bu. Bununla da başaramayacaklar. Biz bir oldukça, beraber oldukça güzel ülkemizi yıkamayacaklar” şeklinde konuştu.

Öte yandan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nu makamında ziyaret ederek sanayi odasının çalışmaları hakkında bilgiler vererek fikir alış-verişinde bulundu.