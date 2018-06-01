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01 Haziran 2018 16:29

Başkan Kafaoğlu sürücüleri ve siyasi partileri uyardı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 2 Haziran’da gerçekleştirilecek olan LGS sınavı öncesi öğrencilere başarılar dileyerek, sürücülere ve siyasi partilere uyarıda bulundu.

Başkan Kafaoğlu sürücüleri ve siyasi partileri uyardı

01 Haziran 2018 16:29


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 2 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için, başta sürücüler olmak üzere tüm vatandaşlara uyarıda bulundu. Başkan Kafaoğlu, “Bugün yaklaşık bir milyon yavrumuz, geleceklerini şekillendirecek önemli bir sınava girecek. Bu nedenle sınavın yapılacağı 09:30 – 10:45 saatleri arasında bütün vatandaşlarımızı sessiz olmaya davet ediyorum. Seçim sürecinde olduğumuzu da dikkate alarak, siyasi partilerimizin de bu saatler içinde sesli seçim propagandası yapmama konusunda hassasiyet göstereceklerine inanıyorum” dedi.



"Sınav süresince propaganda yapılmasın"


Siyasi partilere de uyarıda bulunan Başkan Kafaoğlu “Bir çağrım da siyasi partilerimize olacak. Malum olduğu üzere ülkemiz 24 Haziran’da seçime gidiyor. Siyasi partilerimiz de bu doğrultuda ilimiz genelindeki propaganda faaliyetlerini sürdürüyor. Siyasi partilerimizin de LGS süresince sesli propaganda yapmayacaklarına olan inancım tamdır. Yavrularımızın mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Bu duygularla, yarın sınava girecek olan bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Velilerimiz de şunu unutmasınlar ki; hiçbir şey evlatlarımızın sağlığından ve mutluluğundan daha önemli değildir” şeklinde konuştu.




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