Başkan Kafaoğlu: “Uyku bize haram”

Görevi aldıktan sonra uyku bize haram oldu"dedi.

Başkan Zekai Kafaoğlu 15 Temmuz’da milletin dik duruş sergileyerek darbeye dur dediğini ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktığını ifade etti. Tayyipler Mahallesi Muhtarı Selahattin Özçelik Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gönüllere Girin” sözünü hatırlatarak Balıkesir’deki AK kadroların zaten gönüllere girdiğini söyledi. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da “20 yıl önce muhtar bile olamaz dedikleri milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Milletimiz memleketin anahtarını Cumhurbaşkanımıza emanet etti. 16 yıldır yürümedik yol, aşılmadık yol kalmadı. Duble yollardan, Marmaraylara her şey oldu. 24 haziran akşamında sizlerin sayesinde hendeği aştık. Sizlere teşekkür ediyoruz. Altıeylül için yola çıkan, gece-gündüz çalışan, 3,5 yıl Altıeylül ilçesindeki vatandaşlara hizmet eden, şimdi de 1 milyon 200 bin nüfusa hizmet eden, gururumuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu’nu gönülden kutluyorum” dedi.

“Balıkesir’i sizlerle büyüteceğiz”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Uzun adam sevdalıları, reis sevdalıları, isminizi reisimizin adından alan Tayyiplerliler hepinize selam olsun. Altıeylül yerel yönetimlerde ilk aşkım, ilk sevdam. Siyasete 1994 yılında başladım, çok değişik görevlerde bulundum, il başkanlığı, milletvekili adaylığı yaptım. Sizlerin desteğinizi hep yanımızda hissettik. 8 aydan bu yana kolları sıvadık, yürüyeceğimiz yol, söyleyecek sözümüz var dedik. Gece-gündüz sahadayız. 1 milyon 200 bin nüfuslu Balıkesir’in tamamına dokunmaya çalışıyoruz. Balıkesir’in coğrafyası çok büyük, İstanbul’un 3 katı, Kocaeli’nin 5 katı yüzölçümümüz var. Marmara Denizinin ortasında adamız var, Ayvalık ilçesinde Yunanistan’a komşuyuz, Dursunbey’den İç Anadolu’ya bitişiğiz. Balıkesirimizi mutlaka büyüteceğiz, hep beraber hak ettiği yere getireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bize inandı ve güvendi, görevi bize teslim etti. Görevi aldıktan sonra uyku bize haram oldu. Dokunulmadık gönül, gitmediğimiz yer, sıkılmadık el bırakmadık. Ramazan ayında 30 gün boyunca tüm ilçelerimize iftar sofrasını vatandaşlarımızla buluşturduk. Balıkesir’i sizlerle beraber büyüteceğiz. Altıeylül’de bayrağı alan Hasan Avcı kardeşim de elinden gelen gayreti gösteriyor ve Altıeylül’ü yukarıya taşımaya devam ediyor. Sizleri seviyoruz. İnsanın olduğu her yerde biz varız. Bu can bu tende olduğu müddetçe sizlere hizmetkarlık yapmaya devam edeceğiz. Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyenlere fırsat vermesin. 15 Temmuz’da denediler ancak başaramadılar. O hain gece hepiniz meydanlara çıktınız. Bu millet dik duruşuyla darbeye dur dedi. Bu milletin içinde bir ukde vardı. Menderes’i astılar milletin sesi çıkmadı, Özal’ı zehirlediler milletin sesi çıkmadı, Erbakan hocayı devirdiler milletin sesi çıkmadı, uzun adam Recep Tayyip Erdoğan’ı bu millet yedirmeyeceğiz dedi ve yedirmedi. 15 Temmuz’da bu millet darbecilere geçit vermedi, uzun adamın yanında oldu. 15 Temmuz’u unutturmamak için Altıeylül ilçemize şehitler anıtı yaptık.”