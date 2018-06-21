Başkan Kafaoğlu, sandık başına giden her vatandaşın vatanı, bayrağı, ezanı ve şehitleri düşünüp bunlardan asla prim vermemesi gerektiğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İHA Balıkesir Bürosunu ziyaret ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kafaoğlu, "Türkiye uzun yıllardır terörle meşgul edilen bir ülke. Bir rivayete göre 300, bir rivayete göre 500 milyar dolar terörle mücadeleye ayrıldı. Terör olmasaydı bugün Türkiye 3 ya da 5 kat büyümüş olacaktı. Sevr ile köşeye sıkıştırmışlardı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sevr’i yırtarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Bir gömlek giydirilmişti Türkiye’ye. Üretmeyen, müşteri olan bir Türkiye, borç alan bir Türkiye, 1928 yılında uçak fabrikamız vardı bizim kapattılar. Etrafına karışmayan bir Türkiye olsun istediler. Orta Doğu ile Balkanlarla ilgilenmeyen bir Türkiye istediler. SSCB parçalanmadan biz orada soydaşlarımız olduğunu bilmiyorduk. Türkiye artık savaş helikopterleri, İHA, SİHA üreten bir ülke. Onun için terörle netice alamayanlar başka metotlar denediler. 15 Temmuz bunlardan birisiydi. 15 Temmuz’dan sonra fotoğrafın büyüğünü Bahçeli gördü. Cumhurbaşkanımızın arkasında net bir duruş sergiledi. FETÖ 40 yıldır devlete sinmiş, onlar içimizden temizlenince Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile Afrin’e müdahale ettik. Yurt içindeki odakları kurutmaya başladık. Afrin’e dikilen bayrağımızı şimdi Kandil’e dikeceğiz" dedi.

Vatandaşları vereceği oyu kullanmadan önce düşünmeye davet eden Başkan Kafaoğlu, "Seçime giderken vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Cumhurbaşkanı adaylarına bakın, Selahattin Demirtaş’a özgürlük diyorlar. Selahattin Demirtaş, ’Arkamızda PKK var. Sırtımızı oraya dayadık’ diyen bir siyasi partinin genel başkanı. Bir tarafta bu var, diğer tarafta teröristlerin ciğerini söken Recep Tayyip Erdoğan var. Bir tarafta Türk askerini, Türk polisini şehit edenler var. Diğer tarafta teröristlere kök söktüren bir lider var. Bugün Balıkesir’in ciğeri yanıyor. Kalleşler, bir roket ile kardeşimizi şehit ettiler. Vatandaşlar oy kullanmaya giderken şehitlerimizi düşünsünler, bayrağımızı, ezanımızı, vatanımızı düşünsünler ve bunlardan asla prim vermesinler. Hiçbir şey bilmiyorsak bile düşman okları kime çevrilmiş ona baksınlar. Amerika, İsrail, Fransa, PKK hepsi oklarını Recep Tayyip Erdoğan’a çevirmiş. Mesele Erdoğan meselesi değil, mesele Türkiye meselesi. 6 ay önce NATO’da tatbikat yapıldı. Hedefte kim vardı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan. Beyinlerinin arkasındaki düşünceler oraya tezahür etmişti. Biri Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri, diğeri onun kurduğu devleti parçalatmamak için uğraşan bir lider. Fotoğraf bu kadar net. İnsanlarımızı sağduyuya davet ediyorum. Maceraya gerek yok. Diğerlerinin bir dikili ağaçları var mı? Tüm mazlum ülkeler Türkiye’ye bakıyor. Böyle büyük bir gönül coğrafyamız var. Bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan yönetir" ifadelerini kaydetti.