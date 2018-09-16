Başkan Kafaoğlu yol çalışmalarını yerinde izledi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu basın mensupları ile bir araya gelerek Balıkesir'de yapılan yol çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yol yapım ve onarım çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Şahin, Fen İşleri Daire Başkanı Ayhan Arık, şube müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Başkan Kafaoğlu 2018 yılı sonuna kadar 1125 kilometrelik yeni yol, 1200 kilometrelik yol bakım ve 1 milyon 150 bin metrekarelikte kilit parke taşı döşeme çalışmasının biteceğini açıkladı.

Kafaoğlu; “Afette yoğun mesai harcadık”

Toplantıya geçtiğimiz günlerde Bandırma ve Erdek'te etkili olan yağmur yağışları sonrası yaşanan doğal afetle ilgili bilgiler vererek başlayan Başkan Kafaoğlu, bu tür afetlerin dünyanın her yerinde yaşandığını söyledi.

Bu tür büyük afetlere ne alt nede üstyapının dayanabildiğini söyleyen Kafaoğlu, “Yaşanan yoğun yağmurdan oluşan mağduriyetin ve sıkıntıların giderilmesi için BASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı 6 adet iş makinası, 3 adet kuka, 2 adet vidanjör, 13 dalgıç pompa, 1 adet 100 lt/sn santrifij pompa, 36 adet Personel ile AFAD, DSİ ve İlçe Belediyelerinin ekipleri ile birlikte teyakkuza geçti ve mağduriyetleri gidermek için yoğun mesai harcadı. Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 945 ihbarın tamamına müdahale eden İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sel basınında 32 araç ve 115 personel ile görev yaptı. Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın da 13 araç 16 personel ile destek verdiği çalışmalarda yapılan müdahale çalışmaları neticesi araçlarında, evlerinde, işyerlerinde hatta tarlalarında mahsur kalan 700'e yakın vatandaşımız Büyükşehir kurtarma ekiplerince güvenli bölgeye alındılar.” dedi.

“2018 yılını “Asfalt ve Yol Yılı” ilan ettik”

Balıkesir'de yapılan anket çalışmalarında vatandaşların en büyük sorunun yol ve asfalt olduğunu belirlendiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 2018 yılını ‘Asfalt ve Yol Yılı' ilan ettiklerini açıkladı. Bu kapsamda planlama ve ihaleler yaptıklarını söyleyen Kafaoğlu, sezonun başlaması ile süratla çalışmalara başladıklarını belirtti.

Balıkesir'de şuana kadar 450 kilometre sati kaplama yapıldığını ifade eden Başkan Kafaoğlu ;“125 kilometre BSK (Bitümlü sıcak karışım) yapılmış vaziyette. Yaklaşık olarakta kırsal mahallelerimize 300 kilometre kilit parke taşı döşemesi yapıldı. Toplamda 875 kilometrelik yol çalışmalarımız şuan için tamamlanmış durumda. Bunun yanında şuanda sezon sonuna kadar 45 günlük bir çalışmamız olacak. BSK'da hatta Kasım ayı sonuna kadar çalışılabiliyor. 250 kilometre daha yol çalışmamız devam edecek. 1200 kilometre yol bakım çalışmaları yapıldı. 600 kilometre daha da yol bakım ve tamirat çalışmaları da devam edecek” dedi.

“50 ayrı noktada çalışmalar sürüyor”

Yapılan çalışmalarda 1 milyon 370 bin ton ocak malzemesi kullanıldığını söyleyen Kafaoğlu, 550 bin tonda asfalt malzemesi kullanıldığını belirtti. 80 bin ton asfalt mıcırı, 8 bin ton ise pütürlü malzeme kullanıldığını söyleyen Kafaoğlu, “1 milyon metrekare de kilit parke taşı kullanıldı. Kilit parke taşı çalışmaları sürüyor. 1 milyon 150 bin metrekarede kilit parke çalışması yapılacak yılsonuna kadar. İhtiyaçlar bitmiyor. Sezon sonuna kadar kilit parke taşında yüzde 20 iş artırımı yapacağız. Ülkemize yapılan ekonomik saldırılardan dolayı asfalt çalışmalarında önümüzde sorunlar oluştu. Hamdolsun bu sıkıntıları aştık ve tekrar gaza bastık. Şuanda 50 ayrı noktada yol çalışmaları devam ediyor. Balıkesir coğrafyası çok büyük. Bunu rağmen durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde Balıkesir'in artık yol ve su sorunu ortadan kalkacak.” Şeklinde konuştu.

Açıklamalar sonrası Başkan Kafaoğlu, basın mensuplarıyla birlikte yol yapım çalışmalarını yerlerinde inceledi. Kafaoğlu, basın mensuplarına çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Yol yapımı biten ve çalışmaları devam eden Ziyaretli Kırsal Mahallesi, Nergis Kırsal Mahallesi, Büyük Bostancı Kırsal Mahallelerinde incelemeler yapıldı.