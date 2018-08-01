Başkan Kafaoğlu yol çalışmasını inceledi

Başkan Zekai Kafaoğlu Nergiz Mahallesi ile Büyük Bostancı Mahallesi arasında devam eden yol çalışması hakkında bilgi aldı.

Altıeylül İlçesine bağlı Nergiz Mahallesinde yol çalışmalarını inceyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zekaİ Kafaoğlu “Belediye olarak 2018 yılını asfalt yılı ilan ettik. 2000 kilometre asfalt yapıyoruz. Şu anda 51 ayrı noktada ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışıyor. Nergiz Mahallesi sakinlerinin çok istediği Büyük Bostancı’ya bağlanan yolda çalışmalar devam ediyor, kısa sürede bitecek. Bu yol 3.8 kilometre ve sıcak asfalt oluyor. Böylelikle İzmir ile Bigadiç arasındaki bağlantı yolu Nergiz Mahallesi’nden geçerek Büyük Bostancıdan çıkış olacak. Nergizli vatandaşlarımız çok memnunlar. Ekiplerimiz gece-gündüz demeden çalışıyorlar” dedi.

Yol değil sanki uçak pisti

Başkan Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman ile beraber daha sonra Nergiz Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla hasbihal ettiler. Nergiz Mahallesi sakinleri Başkan Kafaoğlu’na verdiği sözü tuttuğu için teşekkür ederek, “Başkanım bu yolu çok kullanıyoruz, yolun yapılması bizleri son derece mutlu etti. Yolu genişlettiniz, sıcak aslfat attınız, aynı uçak pisti gibi oldu. Bu yol bizi Büyük Bostancı’dan Bigadiç yoluna bağlıyor. Sizler hem yolumuzu incelediniz hem de hiç beklemediğimiz anda ziyaret ederek çayımızı içmeye geldiniz. Her zaman halkın içinde olduğunuz için teşekkür ediyoruz” dediler.