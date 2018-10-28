Başkan Kafaoğlu'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yayınladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında "Türk Milleti'mizin azmi Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 hedeflerine ulaşma konusundaki en büyük güvencemizdir" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yayınladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında “29 Ekim 2018 Pazartesi günü Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde ilan ettiğimiz, son devletimiz Türkiye Cumhuriyetinin 95. kuruluş yıl dönümüdür. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk Milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşını, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırmıştır. Bu büyük zaferin ardından, 29 Ekim 1923'te, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle bu millet Türkiye Cumhuriyetni kurdu. Türkiye Cumhuriyeti, 95 yıldır karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam etmiş, bilhassa son dönemdeki atılımlar sayesinde, bugün dünyanın yükselen güçleri arasında yer almayı başarmış bir devlettir. Büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere olan bağlılığı, ilkeli dış politikasıyla Türkiye, bölgesinde ve dünyada bir ilham kaynağı olmayı günümüzde de sürdürüyor. Türk Milletimizin azmi Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 hedeflerimize ulaşma konusundaki en büyük güvencemizdir. Şanlı tarihimiz boyunca olduğu gibi birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize, geleceğimize kast eden hiçbir saldırı başarılı olamayacaktır. Terör örgütleri de, onları kullananlar da, hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Balıkesir halkımız başta olmak üzere ulusumuzun Cumhuriyet Bayramını gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılmak için fedakarlıkla mücadele eden tüm gazilerimizi minnetle yad ediyor; bu uğurda canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.