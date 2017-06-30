Başkan Kafaoğlu’dan , emeklilere ev müjdesi

Başkan Kafaoğlu ayrıca ziyarette emeklilere konut müjdesi de verdi.

Başkan Kafaoğlu Emekliler Derneğini ziyaret sırasında emeklilerin daha önce dile getirdiği konut talebi ile ilgili olarak yaptığı konuşmada “Emekli demek, yıllarca devleti, milleti için ülkesine katkı sağlamış, hizmet üretmiş, bu şekilde evine ekmek götürmüş ve helalinden alın teri kazanmış insanlardır. Emeklileri unutmak mümkün değil. Büyüklerini unutan bir milletin geleceği olmaz. Sizler bizim için değerlisiniz, sizlerin tecrübeleri bize hep yol gösterecektir. Daha önce ziyaretimizde 500 emeklinin konut ihtiyacı olduğunu söylemiştiniz. Bizde bunun için çalışma yaptık ve 3 farklı bölgede TOKİ’ye konut yaptırılması ile ilgili girişimde bulunduk. Çalışmalar tamamlandıktan sonra projeleri TOKİ’ye ileteceğiz. Emeklilerimizin kullanacağı 2+1, fiyatları makul konutlar yapmayı düşünüyoruz. Düğmeye bastık, bu konuyu samimi düşünüyoruz. İnsanların mutluluğu bizim için önemli. Belediye başkanının projeleri, yapacağı hizmetler halkın talepleri ve istekleri ile örtüşmelidir. Biz sizler için varız, biz size hizmetkarlık yapmak için buradayız. Bizim önderimiz Cumhurbaşkanımız. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” dedi.

Emekliler Derneği Başkanı Kenan Siyer de Emekliler Günü dolayısıyla derneği ziyaret eden Başkan Zekai Kafaoğlu’na teşekkür ederek “Eğer konut projesini yaparsanız bu emekli sizi hiç unutmaz. Bu güzel müjde için teşekkür ediyoruz. Emeklilerimizin bu yönde isteği vardı, Allah sizden razı olsun. Bu önemli günde bize sevindirdiniz” diye konuştu.