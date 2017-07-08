Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 08:55

Başkan Kafaoğlu’dan genç çifte nikah sürprizi

Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Altıeylül Nikah salonunda evlenen Esra ve Süleyman çiftine sürpriz yaparak nikâhlarını kıydı.

Başkan Kafaoğlu’dan genç çifte nikah sürprizi

08 Temmuz 2017 08:55


7.7.2017 günün özel bir gün olması ve nikâhlarda akıllarda kalması için genç çiftler bugüne özel ilgi gösterdi. Altıeylül Belediyesi Nikah Salonu yoğun günlerinden birini yaşadı.


Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da bu özel günde yoğun programından fırsat bularak Esra Erol ile Süleyman Emek çiftinin nikâhını kıydı, gençleri tebrik etti. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kafaoğlu evlilik cüzdanını Esra Erol’a takdim ederken, Süleyman Emek’e de Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.


Genç çiftler önemli bir günü seçerken nikahlarını kıymak için karşılarında Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nu görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Başkan Zekai Kafaoğlu “Ben her zaman diyorum çat kapı yapar gelir sizi ziyaret ederim, çat kapı yapar yemeğinizi misafir olurum, çat kapı yapar düğününüze gelirim, çat kapı yapar nikahınızı kıyarım. Siz nikahınızı memurun kıyacağını bekliyordunuz ama ben size sürpriz yaptım. Gençler gün olarak önemli olan bu özel güne rağbet gösteriyorlar. Nikah salonumuz bugün diğer günlere göre daha çok gencin mutluluğuna şahit oluyor. Ben de sizleri tebrik ediyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:30
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!