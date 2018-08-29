Başkan Kafaoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramının 96. yıl dönümünde yapılan yazılı açıklamada Başkan Kafaoğlu “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 ağustosta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. 30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren, cumhuriyetimize hayat veren kutlu zaferin adıdır. Her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyarak, yaşatmıştır. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 96. yıl dönümünde, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, canları pahasına bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, minnetle, şükranla anıyor ve kıymetli hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

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