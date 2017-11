Başkan Kafaoğlu’ndan Altıeylül ve Karesi Belediyelerine ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ilk ziyaretini Karesi Belediyesine gerçekleştirdi. Başkan Yücel Yılmaz ve ekibi tarafından karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yaptığı konuşmada “Büyükşehir’in kapılarını vatandaşa açtık, zaman zaman meclis salonunda, zaman zaman toplantı salonlarında, makam odasında bir hayli ziyaretçi ağırladık. Büyükşehir Belediye binasını görmek, dokunmak istiyorlardı çok güzel oldu. Daha sonra sahaya çıktık Bandırma’dan başladık ve daha sonra Erdek ve Gönen’e gittik Cumartesi günü. Pazar günü ise Bigadiç, Sındırgı, Savaşteye gittik. Gittiğimiz yerlerde teşkilatlarımıza uğruyoruz, muhtarlarla bir araya geliyoruz, esnaf ziyaretlerimiz oluyoruz. Teşkilatlarda canlılık ve dirilik içinde olduğunu gördük insanların işlerine sahip çıkmalarını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Balıkesir teşkilatlarla seçilmiş belediyelerin el ele gönül gönüle olmasını arz ediyor. Siyasetin evveli teşkilatçılık, ortası teşkilatçılık, sonu teşkilatçılıktır. Teşkilat olmadan hiç birimiz olmazdık aslolan teşkilattır” dedi.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Kafaoğlu’na çok teşekkür etti.

Hiç bir ilçeyi asla ötekileştirmeyeceğiz

Başkan Kafaoğlu daha sonra Altıeylül Belediyesini ziyaret etti. Burada Başkan Hasan Avcı ve eski ekip arkadaşları tarafından karşılanan Başkan Kafaoğlu kurucu başkanlığını yaptığı ve yıllarca bir çok konuk ve ziyaretçi ağırladığı makamına ilk kez ziyaretçi olarak geldi. Konuşmasında teşkilatların önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Teşkilatlar olmazsa ne meclis üyeleri olur, ne belediye başkanları olur nede milletvekilleri olur. Yaptığımız çalışmalarlada teşkilatı güçlendirmenin, teşkilat çalışmalarını kolaylaştırma noktasında biz yerel yöneticilerin gayret sarfetmemiz lazım. Hasan kardeşimde belediye başkanı olarak yeni seçildi öncellikle hayılrı uğurlu olsun diyorum . Cenab-ı Allah mahçup etmesin diyorum. Altıeylül belediyecilikte bizim ilk göz ağrımız. Altıeylül’ü asla unutamayız her zaman belediyelerimizin arkasındayız, yanındayız. Balıkesir Büyükşehir olduktan sonra artık herkesin 2 tane belediye başkanı var. Bir ilçe belediye birde Büyükşehir belediye başkanı. Büyükşehirin gücünü hizmetlerini faaliyetlerini her ilçede hissttireceğiz. Adil olacağız her ilçe hak ettiği desteği yatırımı mutlaka alacak. Hiç bir ilçeyi asla ötekileştirmeyeceğiz. Hepsini bağrımıza basacağız, hepsine hak ettiği yatırımları mutlaka vereceğiz. Eksiklikler varsa mutlaka eksiklikleride tamamlayacağız adaleti sağlamamız için. Yapılan yatırımların miktarlarına bakıyorum ilçe bazında nedir? Ne değildir diye, Altıeylül’de bir sürü eksiklikler var, Büyükşehir’den oldukça fazla alacağı var. İnşallah onları da zaman içerisinde telafi edeceğiz. Adalet ve eşitliği mutlaka sağlayacağız. Teşkilatlarımızda bir heyecan var onu toplantılarımızda katılan arkadaşlar gözlemlemişlerdir mutlaka. Hakkaten Balıkesir tekrar böyle bir duruluş ruhuna diriliş ruhuna sahip gözüküyor” şeklinde konuştu.

Şimdi diriliş zamanı, yeniden dirileceğiz

Balıkesir Büyükşehir olduktan sonra 2 belediyeye daha kavuştuğunu hatırlatan Başkan Kafaoğlu “Biri Karesi biri Altıeylül. Karesi Karesi Beyliğinden geliyor kuruluşu ifade ediyor. Altıeylül kurtuluşu ifade ediyor. Kuruluş kurtuluş şimdi diriliş zamanı yeniden dirileceğiz inşallah, yeniden şahlanacağız. 2004’de nasıl Türkiye ortalamasının üzerinde almış bir Balıkesir varsa yine aynısını 2019’da da inşallah gerçekleştireceğiz. O zaman il başkanı olarak işin başında ben vardım, gençlik kolları olarak da Hasan kardeşim gençlik kolları başkanıydı. O efsane yeniden geri döndü. Şimdi gençlik kolları başkanımız il başkanı, bizde Büyükşehir belediye başkanı olarak inşallah o ruhu o 2004’de ki hasbi ruhu kazanmaya odaklı ruhu, Genel Başkanımızın şimdiki Cumhurbaşkanımızın inşallah Balıkesir ile ilgili üzerine düşeni yaparak onun boynunu öne eğdirmeyeceğiz inşallah. Bunu yapacak potansiyelimiz var, hayalden bahsetmiyorum arkadaşlar 2004’de Kuvayi Milli Şehri Balıkesir bunu gerçekleştirdi. Türkiye ortalamasının üzerinde oy aldı. Yine bu insanlar vardı, yine bu ilçe ve köyler vardı. Bunlar yerli yerinde duruyor. Önemli olan heyecan ve motivasyon, önemli olan yeniden o aşkı o sevdayı yeniden canlandırmak diriltmek lazım. O ateş o kor mevcut. Hani diyoruz ya Çanakkale’yi Çanakkale yapan ruh diyorduk. Bu ruh öldümü diyorduk endişeleniyorduk. Bu nesil nereye gidiyor diyorduk. 15 Temmuz’da o ruhun ölmediğini gördük. O ateşe kuvvetli bir ateş üfledi onun altından közler yanardağlar fışkırdı. Yeniden o ateşe o köze üfleyecek kuvvetli nefesimiz var Allahın izniyle”şeklinde konuştu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ise “Başkanım sizde yuvanıza evinize hoş geldiniz şeref verdiniz. Altıeylül Belediyesinde kuruluşundan bu güne beraber çalıştık. Sizinle çalışmakta bizim için çok büyük kazançtı. Bu süreç içinde Altıeylül’de hep birlik beraberlik içinde hareket etmeye çalıştık. Bizde şimdi aynı inanç ve gayretle birlik beraberlik içinde çalışmak için maksimum gayreti sarf ediyoruz.Ziyaretiniz için teşakkür ederim”.