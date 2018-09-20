Başkan Kafaoğlu'ndan Ayvalık'a yol müjdesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık girişi sapağında süren yol çalışmalarının tamamlanarak ve yolun önümüzdeki hafta hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Başkan Zekai Kafaoğlu, Ağustos ayı sonunda hizmete açılması planlanan yolun zemininin son derece yumuşak toprak dokusu ve yol kenarına yağmur suyu giderlerinin yapılması ihtiyacının doğması nedeniyle açılışın geciktiğini kaydetti. Dövizdeki yükselişin ihaleyi kazanan yüklenici firmalar için ekonomik anlamda olumsuz yansımasının da gecikmenin nedenlerinden biri olduğuna işaret eden Başkan Kafaoğlu, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Ayvalık kavşağının dört dörtlük olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Kavşaktan ilçe merkezine doğru uzayan 1700 metrelik yolun alt yapısında da ciddi çalışmalar yapmak zorunda kaldık. Bunun sonucunda da yolun hizmete girmesi biraz gecikti” dedi.

Yolun asfaltlama çalışmalarına başlandığını vurgulayan Kafaoğlu, “Ben, modern kentlerin girişlerinin o kentin vitrini olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin en önemli tatil cennetlerinden biri olan Ayvalık'ımıza karayoluyla gelen yerli ve yabancı turistlerin bu güzel ilçemiz hakkındaki ilk yargıları vitrin olarak gördüğüm bu kavşaktan başlıyordu. Sınırlarında Cunda Adası, Sarımsaklı Plajları, Şeytan Sofrası ve Küçükköy gibi turizm alanında dünyanın çekim merkezi olan Ayvalık'ın girişi, bu güzel ilçemize yakışmıyordu. Hemen talimat vererek, bu girişin Balıkesir'imizin incilerinden biri olan Ayvalık'a yakışır ve görkemli bir hale getirilmesi için gerekli projelerin hazırlanmasını sağladık. Proje sonrasında da ihaleye çıktık ve çok şükür bugün çalışmaların sonuna gelmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki Çarşamba günü herhangi bir aksilik olmaması halinde Ayvalık sapağından ilçe merkezi istikametine uzanan yolun açılışına katılmayı arzuladığını belirten Kafaoğlu, “Bir buçuk kilometreyi aşan ve ortası refüjlü duble yolun, şimdiden Ayvalık halkı için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah nasip ederse, Ayvalık'ımız için kalıcı çalışmalarımızın yanı sıra, iz bırakacak eserlerimizin devamı gelecektir” diye konuştu.