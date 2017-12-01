Başkan Kafaoğlu’ndan Balkes taraftarına forma jesti

Balıkesirspor’un yeniden Süper Lig’e dönmesi için tüm camia birbirine kenetlenirken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, taraftarlara sürpriz hazırladı. 3 Aralık Pazar Günü saat 15.30’da Atatürk Stadyumu’nda Balıkesirspor, Akın Çorap Giresunspor’u ağırlayacak. Göreve geldiği günden bu yana şehrin marka değeri olan Balıkesirspor’a sahip çıkarak, destek veren Başkan Kafaoğlu farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Futbolda başarının birlik ve beraberlik esasına dayandığına inanan Başkan Kafaoğlu, Balıkesirspor’un başarısı için her zaman kırmızı beyazlı takımın yanında olduğunu dile getiriyor. Balıkesirspor sevdalısı Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Akın Çorap Giresunspor maçında, Balıkesirspor taraftarına 5 bin adet forma hediye ederek takıma ve taraftara verdiği desteğini bir kez daha gösterecek. Takımı hiçbir maçta yalnız bırakmayan taraftarın Balıkesirspor’un Atatürk Stadı’nda pazar günü oynayacağı Akın Çorap Giresunspor maçına büyük katılım göstermesi bekleniyor.