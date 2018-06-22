Başkan Kafaoğlu’ndan Dursunbey’e Müjdeler

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, çalışmalarını Dursunbey’de sürdürdü. Dursunbey’de ilk olarak Küçük sanayi esnafları ile bir araya gelen Başkan Kafaoğlu’na Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı Üzeyir Sali, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı İsmail Berber, Büyükşehir daire başkanları, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda partili eşlik etti. Sanayi esnafına sanayi içine sıcak asfalt yapma sözü veren Başkan Kafaoğlu, yeni İmam Hatip Lisesinin yolunu da sıcak asfalt olarak yapacaklarını söyledi.

Sanayi ziyareti sonrası asma altında vatandaşlara hitap eden Başkan Kafaoğlu, 24 Haziran seçimlerinin önemine değindi. Dursunbey’de gerçekleşen çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Kafaoğlu, Dursunbey’de bu yıl 200 kilometre asfalt çalışması yapılacağını söyledi. Dursunbey’e ayrıca 100 Bin metrekare parke taşı ayırdıklarını ifade eden Kafaoğlu, Dursunbey’in yerinin kendilerinde her daim farklı olduğunu hatırlattı. Dursunbey’e bir de kapalı Pazar yeri yapacakları müjdesini veren Kafaoğlu, Toplu taşıma merkezinin de 10 gün içinde tamamlanacağını belirtti. Dursunbey’in 24 Haziran’da kendine ait rekoru da kıracağını söyleyen Kafaoğlu, AK Parti’nin kalesi Dursunbey’e güvendiklerini söyledi.

Dursunbey Belediyesini de ziyaret eden Kafaoğlu, Başkan Bahçavan tarafından Suçıktı’da onuruna verilen akşam yemeğinin ardından ilçeden ayrıldı.