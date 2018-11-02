Başkan Kafaoğlu'ndan iddialara cevap

Başkan Kafaoğlu, spekülasyonların yapıldığı özel kalem bütçesinin de 26 milyon değil, 6,8 milyon olduğunu açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yazılı bir açıklama yaparak bazı iddialara cevap verdi. Kafaoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldiğim ilk günden bu yana herkesin malumu olduğu üzere “Birilerinin” intikam duygusu ile haksız ve bir o kadar da alçakça saldırılarına uğramaktayız. Öyle ki, birileri bu iftira ve saldırılarını adeta bir kampanyaya dönüştürdü. Dahası bu kampanya için kiralık kalemler tutuldu. Biz bu saldırı ve iftiralara bugüne kadar çalışma azmimizi şevkimizi etkilemesin, bizi bu şehre hizmetten alıkoymasın diye dönüp bakmadık. Lakin, gelinen noktada maruz kaldığımız ahlaksızca saldırılara karşı bu açıklamayı yapma zaruretimiz doğdu. Söz konusu saldırılar gündemimizi daha fazla meşgul etmesin, şehrimizin huzurunu bozmasın diye bu alçak iftiralara ve yalanlara ilk ve son kez cevap veriyoruz. Ama bu müfteriler ile yargı önünde elbette hesaplaşacağız. Veremeyeceğimiz tek bir kuruşun hesabı yoktur. Mesnetsiz, tutarsız, yalan ve iftira niteliğindeki bu iddialara cevap vermek bile bizim açımızdan büyük bir züldür. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin 26 milyon olmadığına ilişkin belgemizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. 6.8 milyonluk Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü bütçesi Türkiye'deki bırakın Büyükşehir Belediyelerini onlarca ilçe belediyesinin Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden düşüktür. Hatta ilimizdeki birçok ilçe belediyesinin bile çok altındadır. Bütçeye oransal olarak bakıldığında ilçe belediyeleri dahil Balıkesir'de en düşük Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi'ne sahiptir" dedi.

Kafaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Oğlumun kafeterya zinciri olduğu ve çocuklarımın milyonluk arabalara sahip olduğu iddiaları da diğer iddialar gibi asılsız, çirkin ve ahlaksızcadır. Oğlumun tek bir kafeteryası olduğu ve bu kafeteryanın da aile birikimlerimiz ve kredi çekilmek suretiyle açılmış olup; tüm Balıkesir halkı da bu gerçeği bilmektedir. Çocuklarımın milyonluk arabaları ve kafetarya zincirlerinin olduğunu ispat edenlere bu araçları ve kafeterya zincirinin olmayan halkalarını da hemen bağışlayacağımı kamuoyu önünde söz veriyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kul hakkının, haram ve helalin ne olduğu, her daim toplum menfaatlerinin göz önünde bulundurularak hesap verilebilirlik, şeffaflık, istişareye dayalı, ekip ruhu ve kolektif çalışma anlayışı ile yönetilmektedir ve bundan sonra da bu ilkeler doğrultusunda yönetilmeye devam edilecektir. Belediyemize böylesine çirkin ve alçakça saldırılarla Şantaj yapabileceğini, bu yolla menfaat elde edebileceğini düşünenler şunu çok iyi bilmelidir ki, biz buna asla müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz. Bunu bugünde söyledik, yarın da söyleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde tüm Türkiye bu alçak kiralık kalemlerin tüm pisliklerini görecektir. Hukuksal mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla açıklarız"

Hizmetleri anlattı

Başkan Kafaoğlu, açıklamasında görevde geçirdiği süreci de değerlendirdi. Kafaoğlu, "7 Kasım 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız ve aynı zamanda Partimizin genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühleri ile Altıeylül Belediye Başkanı iken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterildim ve seçildim. Bu sürecin nasıl geliştiğini tüm kamuoyu bilmektedir. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne bu şehrin kronikleşen sorunlarını bir an önce çözmek için çalışma arkadaşlarımız ile kolları sıvadık. Görevi devir aldığımız andan itibaren, bir yandan yapılacak olan çalışmaları planlarken; bir yandan da devam eden projelerin idamesi noktasında ekiplerimiz ile birlikte sahaya indik. Bugün 2 Kasım 2018 günü itibariyle hemen hemen görev süremizde 1 yılı doldurmak üzereyiz. Göreve başladığımız ilk günlerde özellikle büyük şikayetlerin sebebi olan su faturalarında kırsal mahallelerimizde yüzde 50, merkezde ise yüzde 25 indirime giderek halkımızın rahat bir nefes almasını sağladık. Belediyecilik noktasında 1 yıl gibi kısa denilebilecek süreçte, 150 kilometre sıcak asfalt, 820 kilometre sathi kaplama, 1.902 kilometre yolumuza yama, bakım ve onarımı gerçekleştirdik. 1.048.000 metrekare parke taş döşeyerek vatandaşımızın ayağını çamurdan kurtarmış, asfalt ile tanışmamış mahallelerimize sıcak asfalt ile tanıştırmış bulunuyoruz. Balıkesir'in en büyük viyadüklü köprülü kavşağı olan Adliye Kavşağı 30 milyona mal olmuş ve faaliyete başlaması ile birlikte şehiriçi trafiğimiz rahatlatmış bulunuyor. Cengiz Topel'de temelini attığımız ve yıl sonunda hizmete açacağımız köprülü kavşak çalışmamızın tamamlanması ile birlikte Altıeylül ilçemiz ile Karesi ilçemiz birbirine bağlanacak ve şehir içi trafiğinde yaşanan sorunlara neşter vurulmuş olacaktır" şeklinde konuştu.