Başkan Kafaoğlu’ndan Kocaseyit Mahallesi’ne yol sözü

Kafaoğlu “Bu yol büyükşehir ya da ilçe belediyemiz hizmet sınırları kapsamında değildir ama yolun büyük kısmını biz yapacağız, diğerini firma yapacak. Sizin mağduriyetinizi gidereceğiz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu beraberinde Balıkesir AK Parti Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı ile birlikte Havran ilçesi Kocaseyit Mahallesini ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla görüştü, taleplerini dinledi, çözümlenmesi için söz verdi.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Kocaseyit Mahallemizin bizde ayrı bir önemi var. Burası Kahramanın doğup büyüdüğü yer. Mahallemizin eksiklerini gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Su sorunu, cadde ve sokakların taş döşemeyle birlikte alt ve üst yapı çalışmaları bazı bölgelerde tamamlandı. Halen devam eden yerler var. Bizler sorunları ötelemiyoruz, ertelemiyoruz neşter vuruyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Sizler Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı’nın torunlarısınız. Savaş sırasında 276 kilo mermiyi kaldırıp düşman gemisini batıran savaşın seyrini değiştiren Kahramanın torunlarısınız. Her türlü ihtiyaçlarınızı karşılamak boynumuzun borcudur. Yol konusuna gelince bir bölümünü Büyükşehir olarak biz yapacağız. Kalan diğer bölümüyse ilgili firma ile görüşüp onlara yaptıracağız. Bu yol büyükşehir ya da ilçe belediyemiz hizmet sınırları kapsamında değildir. Sizlerin mağduriyetini gidermek için bizler yolun bir bölümünü üstleniyoruz” dedi. Konuşmanın ardından Kocaseyit Mahalle sakinleri uzun süre Başkan Kafaoğlu’nu alkışlayarak teşekkür ettiler.

Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de: “Kocaseyit Mahalle sakinleri ben sizin içinizden biriyim. İvrindiliyim. Sizin derdinizi bizler iyi biliriz. Birileri konuşur AK Parti soruna çözüm üretir. İlçe Belediye Başkanımız su ve taş döşeme çalışmalarından bahsetti. Mahallenize 20 bin metre kare taş döşenmiş. Bu çok önemli bir rakam. Büyükşehir Belediye Başkanımız müjdeyi verdi. Yolun bir bölümünü üstlendi. Bizler geliriz sorun çözeriz, başkaları ise laf üretir” diyerek sözlerini noktaladı.