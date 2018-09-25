Başkan Kafaoğlu'ndan öğrencilere kırtasiye seti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Ali Fahri İşeri İlkokulu'nu ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, öğrencilere kırtasiye seti dağıttı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu beraberinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ile birlikte Bandırma'nın 600 Evler Mahallesi'nde bulunan Ali Fahri İşeri İlkokulu'nu ziyaret etti. Kafaoğlu burada öğrencilere kırtasiye seti dağıtımında bulundu. Kafaoğlu sınıflardaki öğrencilere hitap ederek, "Tüm Balıkesir'in Belediye Başkanıyım. Sizlere doğumdan ölüme kadar hizmet etmeye talip olduk. Sizlerin hizmetkarıyız. Sizin daha iyi şartlarda okumanız, yetişmeniz için yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız. Sizler şanslı bir nesilsiniz. Bizim zamanımızda böyle sıralar yoktu. Bu imkanlar yoktu. Ben bir köylü çocuğuyum. Köyümüzde elektrik yoktu, gaz lambası ile ders çalışıyorduk. Devletimiz milletimiz güçlü. Öğretmenlerimizin, okullarımızın sayısı fazla. Sizlere bugün kalem seti getirdik. Balıkesir genelinde birinci sınıfa başlayan 17 bin civarında öğrencimiz var. Bu setleri tüm öğrencilerimize ulaştırıyoruz" dedi.

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ise öğrencilere "Tayyip Amcanızdan size selam getirdim. Annenize babanıza selamlarımızı iletin. Güzel güzel derslerinizi çalışın. Arkadaşlarınızla iyi geçinin, birbirinizi sevin. Yaramazlık yapmayacağız. Kızlar evde annelerine, erkekler babalarına yardımcı olacak" dedi.

Başkan Kafaoğlu daha sonra programı doğrultusunda Manyas ilçesine geçti.