Başkan Kafaoğlu’ndan Türk Birliği mesajı

Başkan Kafaoğlu, “Bu oyunların gölgesinde kalmak yerine Türk devletleri olarak güçlerimizi birleştirip maddi, manevi bağlarının gücüyle kurulabilecek olan Türk birliği; dil, para, enerji ve ticarette beraber olmayı gerçekleştirdiğinde, hiç şüphe yok ki, dünyanın en güçlü birliği olma unvanını kazanacaktır.”dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kafaoğlu, dünya askeri ve siyasi tarihinin, milletlerin birbiri arasında verdikleri güç ve var olma mücadeleleriyle dolu olduğunu, bazı milletlerin tarihin her döneminde var ve güçlü bulunduğunu, bilim ve teknoloji alanında insanlığa çok şey kazandırdığına dikkat çekti.

Kafaoğlu, “Bu medeniyetlerin arasında önemli bir yere sahip olan soyumuz köklü ve uzun geçmişiyle insanlık tarihine katkıda bulunmuş pek çok bilim ve ilim insanı yetiştirmiştir. Farabi, İbni Sina, El Biruni, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Akşemsettin gibi daha pek çok isim matematik, tıp, astronomi, fizik, kimya, felsefe gibi ilimlerde dünyaya ışık tutmuş, yön vermiş bilim adamlarıdır. Milletlerin dünya sahnesinde etkinliğini belirleyen faktörlerin yanı sıra onların sahip olduğu nüfus miktarı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan insan gücü, teknolojik kalkınmışlık düzeyi, uluslararası ilişkileri ile jeopolitik konumu da günümüzde belirleyici faktörler arasındadır. Bilindiği üzere, jeopolitik konumu itibariyle Türk dünyası; batıda Adriyatik Denizi’nden doğuda Doğu Türkistan Turfan Havzası’na, kuzeyde Kazan ve Sibirya düzlüklerinden güneyde Kıbrıs Adası’na kadar geniş bir coğrafyayı kapsar. Tüm topraklarıyla büyüklüğü 13 milyon kilometreye yaklaşır. Takdir edersiniz ki, bu durum her anlamda büyük bir gücü ifade eder” dedi.

Tarihte bütün Türkleri tek çatı altında birleştiren Oğuz Kağan’dan itibaren dünya tarihine yön veren Türk Milletinin, Bilge Kağan döneminde de yine aynı birlikle en geniş sınırlara ulaşmış bir medeniyet oluşturduğunu hatırlatan Kafaoğlu bugün dünya güç dengeleri arasında amansız bir mücadelenin ortasında yer alan Türk Milletinin 300 milyonluk büyük bir potansiyele sahip konumda bulunduğunu, bu gücü aynı anda çarpan tek yürek olarak düşünüldüğünde ne kadar etkili bir güç olarak gözüktüğünü vurguladı.

Türklerin nüfus olarak Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü sırada yer aldığını, bugün de dünyanın çekindiği tek gücün de Türkler olduğunu söyleyen Kafaoğlu şunları kaydetti: “İlk defa Kaşgarlı Mahmut’un sınırlarını çizdiği İpek Yolu üzerinde yaşayan Türk Dünyası ‘Biz’ olarak kalabildiği sürece, Gaspıralı İsmail’in ‘dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik’ felsefesini en etkili modelde uygulayabildiğimiz sürece Türk töresini kim bozabilir? Türk dünyasının ortak duygularını anlatan Ergenekon’dan Manas’a, Alp Er Tunga’dan, Dede Korkut’a tarihin her döneminde önemli kahramanlar yetiştiren bu kutlu milleti bir arada tutan değerleri daha çok zikredip daha çok parlattığımız sürece bu kahraman ruh her zaman dünyayı titreten güç olarak varlığını devam ettirecektir. Kafkaslarda Kafkas Kartalı Şeyh Şamil, Türkistan’da Osman Batur, Balkanlar’da Dr. Sadık Ahmet, Bosna’da Aliya, Azerbaycan’da Elçibey, Kırım’da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu olduğumuz sürece Türk töresini kim bozabilir? Türk Cumhuriyetlerini oluşturan nüfus kitlesinin mücadeleci bir kimliğe sahip olmasının yanı sıra ortak noktasının “Türklük” olması, nüfus yapısı, insan gücü, eğitim seviyesi değerlendirilmesi gereken bir potansiyeldir. Dünya içinde bulunduğumuz coğrafya; üç kıtada bir hilaldir. Hilal ise mutluluk sevinç ve dirilişin sembolüdür. Zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına hakim bir bölgede, ticari yolların kesiştiği noktada bulunan medeniyetimizin çevresinde bitmek bilmeyen savaşlar, küresel güçler olarak tabir edilen ülkelerin oyunları devam etmektedir. Bu oyunların gölgesinde kalmak yerine Türk devletleri olarak güçlerimizi birleştirip maddi, manevi bağlarının gücüyle kurulabilecek olan Türk birliği; dil, para, enerji ve ticarette beraber olmayı gerçekleştirdiğinde, hiç şüphe yok ki, dünyanın en güçlü birliği olma unvanını kazanacaktır. Unutmamalı ki, Türk’ü, coğrafyasına ve kollarına göre parçalara ayırmak, Türklere yapılan en acımasız oyundur. Bu durum, soyumuzun kökünü kazımaya uğraşan düşmanların ekmeğine yağ sürmekten öteye gitmeyecektir. Türk tektir, Türk birdir, inançları birdir medeniyetlerin en eskisi ve en köklüsüdür. Bu sebeplerle, Türk kültür ve medeniyetlerine katkı sağlayacak bu çalışmalar, bilim insanlarının buluşup, tanıştığı; yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişlerinde bulunduğu bu organizasyona ev sahipliği yapmak bizleri ziyadesiyle mutlu ve memnun etmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu tip organizasyonları desteklemeyi ve katkıda bulunmayı görevimizin ve konumumuzun bir gerekliliği olarak görüyor, program boyunca yapılacak çalışmalarda tüm katılımcılara başarılar diliyorum.”dedi.

Etkinliğin açılış töreninde ayrıca Prof Dr. Birsel Aslan, Balıkesir Türk Ocağı Başkanı Tahir Korucuoğulları, Balıkesir Üniversitesi Röktörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Kültür Bakanlığı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Türksoy Temsilcisi Kırgız Şair ve Yazar Hojageldi Kuluyev, Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gönül Bayraktar, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan da birer konuşma yaptılar. Daha sonra kongreye geçildi.