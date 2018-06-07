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07 Haziran 2018 17:57

Başkan Kamil Saka, oda başkanları ile bir araya geldi

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, ilçede ki esnaf odaları ve ticaret odası ve ticaret borsası başkanları ile değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Başkan Kamil Saka, oda başkanları ile bir araya geldi

07 Haziran 2018 17:57

Esnafların sorunlarının ele alındığı toplantının aylık olarak devam edeceği açıklandı.


Edremit Belediyesi tarafından ilçede ki esnaf odaları, ticaret odası, ticaret borsası başkanlarının katılımı aylık değerlendirme toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Kamil Saka’nın başkanlığında yapılan toplantıda öncelikle yaz sezonu öncesinde çalışmalar ele alındı. Belediye Başkanı Kamil Saka, yaz aylarında yoğunluğun artacağını ve özellikle bayram tatili ile birlikte başlayacak turizm sezonuna belediye ve esnaflar olarak hazır olduklarını belirtti. Başkan Saka, Güre Mahallesi’nde yeni yapılan kapalı pazaryerinin hizmete açılacağını söyledi. Oda Başkanları da tek tek söz alarak üyelerini sorunlarını anlattılar. Oda Başkanları, kayıt dışı çalışanların önlenmesi, pazaryeri düzenlemeleri gibi konularda istek ve önerilerini anlattılar. Başkan Saka, her ay belediye meclis toplantısı öncesinde toplantıların devam edeceğini belirterek tüm esnafların bayramını kutladı.




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