Başkan Kamil Saka’dan Ramazan Bayramı mesajı

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, yayımladığı bayram mesajında bayramların toplumun birlik ve dayanışması anlamında çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Başkan Saka, “Yıllardır süre gelen geleneksel kültürümüzde yoksulu, düşkünü unutmadığımız, yardımlaşma geleneğimizi en güzel şekilde yerine getirdiğimiz, akrabalarımızla, dostlarımızla bir araya geldiğimiz bayramlar, dargınlıkları ortadan kaldırıldığı, hoşgörünün egemen olduğu özel günlerdir. Bayramın adı gibi şeker tadında geçmesini diliyorum. Bayramın ve ardından gerçekleştireceğimiz seçimlerin yurdumuza ve tüm dünyaya barış, huzur ve adaletin egemen olduğu aydınlık yarınlar getirmesi temennisi ile Edremitli hemşerilerimin ve tüm halkımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” dedi. Başkan Saka, bayram öncesinde çevre temizliğinden vatandaşların kabristanlıklara ulaşımına kadar tüm hazırlıkların yerine getirildiğini de kaydetti, Edremitlilerin birlik ve beraberlik içerisinde huzur ve mutlu bir bayram geçirmelerini diledi.